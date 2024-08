OL - Monaco (0-2) : encore un après-midi difficile offensivement

Dans un match que l’OL n’a pas réussi à maitriser offensivement, les Lyonnais n’ont pas répondu à l’attente de Pierre Sage sur le but adverse. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : Abner n’a pas démérité

Dans cet après-midi compliqué collectivement (0-2), difficile de ressortir vraiment une individualité. L’OL n’a pas montré le visage qu’on attendait après la claque inaugurale à Rennes. Poussive offensivement et amorphe défensivement, la formation lyonnaise a encore raté son examen de passage contre Monaco. Pourtant, dans ce marasme, Abner a tenté de sortir la tête de l’eau. Il n’est certes pas assez agressif sur le but de Ben Seghir mais à côté de ça, le Brésilien a rendu une copie plutôt propre.

Loin, très loin du descriptif fait au moment de son arrivée et qui mettait en avant un joueur friable défensivement. Il reste forcément des progrès à faire, car certaines positions défensives laissent à désirer. Toutefois, il a réussi à bien contenir les assauts monégasques et le jeu tout en rupture d’Akliouche. Ce n’est clairement pas une prestation XXL, mais le Brésilien ne rechigne pas au moins. C’est déjà ça par rapport à certains de ses coéquipiers.

Flop : une animation offensive toujours en rodage

On aurait pu mettre la passivité défensive ou tout simplement le visage lyonnais dans son ensemble. À Rennes, Pierre Sage avait regretté le manque d’allant offensif de son équipe et surtout son incapacité à se montrer dangereuse dans la zone de vérité. Avec l’absence d’Alexandre Lacazette, certaines excuses avaient forcément été trouvées. Ce samedi, il n’y en avait aucune puisque le capitaine était de retour de suspension et de ses Jeux olympiques. Malgré l’accumulation des matchs durant l’été, le numéro 10 a été titularisé d’entrée avec une organisation portée vers l’avant et le placement de Benrahma dans un rôle mi-relayeur, mi-meneur.

Avec les flèches Fofana et Nuamah sur le côté, l’objectif était de mettre de la vie et de varier les solutions. La sortie rapide du Ghanéen au quart d’heure a forcément mis à mal cette stratégie avec Georges Mikautadze loin d’avoir le même profil. Toutefois, l’accumulation de joueurs offensifs n’aide pas forcément à être plus dangereux. Le match de ce samedi l’a prouvé avec un premier tir de l’OL dans le temps additionnel de la première mi-temps par Abner. Entre une nouvelle organisation tactique et des automatismes à trouver entre le quatuor d’attaque, on attend forcément mieux de cet OL.