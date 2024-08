C’est un Georges Mikautadze avec la tête des mauvais jours qui a tenté de trouver des mots aux maux lyonnais, après la défaite de l'OL contre Monaco (0-2). L’attaquant, dont le duo avec Alexandre Lacazette n’a pas fonctionné, espère que son club de cœur va vivre se remettre la tête à l’endroit.

Ce sont des débuts compliqués avec votre club formateur. L’OL vient d’enchaîner avec une deuxième défaite de rang en Ligue 1…

Georges Mikautdze : Oui, c’est compliqué. Très compliqué. Il faut se concentrer, il faut travailler aux entraînements. Corriger ce qui ne va pas lors de nos matchs.

Comment expliquez-vous cette inefficacité offensive ce samedi. Avec un seul tir tenté et o tir cadré, il n’y a pas eu photo avec Monaco...

Oui, ils étaient meilleurs que nous. On le constate par rapport au score (0-2) et aux différentes statistiques. On n’arrive pas à créer et à faire du jeu. Tout simplement. Quand on ne fait pas de jeu, quand on n’a pas d’occasions, on peut difficilement marquer. Et on ne peut pas gagner nos matchs.

Vous avez joué sur un côté, comment vous sentez-vous dans cette position ?

(Petit silence). Le coach (Pierre Sage) a besoin de moi sur le côté. Donc j’essaie de faire le maximum que je peux même si on sait tous que ce n’est pas mon poste. J’essaie d’apporter ce que je sais faire, mais, bon, c'est comme ça. Ce n’est pas facile, c’est le début. Il faut s’habituer. Désormais, on doit travailler et commencer à gagner des matchs.

"Je préfère évoluer en numéro 9"

Un mot sur votre association avec Alexandre Lacazette ?

On connaît mon poste, je suis un numéro 9. Comme je l’ai dit précédemment, si l’entraîneur me met sur un côté ou plus bas en 10, je vais faire mon maximum, car c’est lui qui décide. Je préfère évoluer en numéro 9. Mais on verra ce que le coach va décider de faire.

Comment vivez-vous ce qui se passe au niveau de l’environnement du club (les finances, le mercato…) ? Cela perturbe-t-il l’effectif ?

Non, non. On essaie de rester soudés et solidaires. On essaie de passer outre et de se concentrer sur les matchs. On en a disputé deux, on en a perdu deux. Ce n’est pas simple. Il faut vite relever la tête pour retrouver le chemin de la victoire.