L'OL se prend le rocher monégasque en plein visage (0-2)

Après la claque reçue à Rennes dimanche dernier, l’OL souhaitait redresser la tête face à Monaco. Restant encore inoffensifs, les Lyonnais ont été sonnés et s’inclinent encore (0-2) pour la deuxième fois en deux matchs.

Pierre Sage avait été clair pendant toute la semaine. Après le revers inaugural à Rennes et le visage montré, l’entraîneur de l’OL souhaitait une réaction positive de ses joueurs. Pour la première de la saison à domicile et un Parc OL quasiment comble, la force de caractère des Lyonnais était attendue. Elle n’a malheureusement pas eu lieu comme beaucoup le redoutaient avant la rencontre avec une nouvelle défaite (0-2). Monaco avait certes battu difficilement Saint-Etienne il y a une semaine, mais ce samedi, les Monégasques ont montré que le jeu était rodé entre des joueurs qui se connaissent par cœur.

À l’OL, on ne peut pas dire que les joueurs ont grandement changé par rapport à la fin de saison dernière. Seuls Moussa Niakhaté et Abner faisaient office de nouveau. Mais comme dans une forme de désaveu après seulement une journée et une préparation entière à évoluer en 4-3-3, Sage avait choisi de revoir sa copie. On ne peut pas le lui reprocher face au visage inoffensif de son équipe la semaine précédente à Rennes. Exit le 4-3-3 et place à un 4-2-3-1 avec Benrahma comme meneur et Lacazette en pointe.

Un seul tir en 90 minutes

Une formation résolument portée vers l’attaque, mais seulement sur le papier. Car dans le jeu, l’OL a toujours eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux. La première frappe lyonnaise a eu lieu dans le temps additionnel de la première mi-temps et encore. La volée d’Abner a été bien trop croisée pour inquiéter Kohn. Le gardien monégasque a passé un après-midi des plus tranquilles, n’ayant rien eu à faire. Le masque était présent sur les visages lyonnais et on peut les comprendre. Sans une grosse intervention de Perri devant un tir de Minamino (30e), Monaco aurait pu logiquement mener dès la pause. Le club de la Principauté a réussi à alterner entre jeu sur les ailes et passages par l’intérieur qui ont déstabilisé plus d’une fois le bloc lyonnais.

Des attitudes qui interpellent

Cela ne s’est pas forcément traduit par des occasions franches, mais les près de 55 000 spectateurs ont retenu leur respiration presque à chaque fois que l’ASM s’approchait de la zone de vérité. Forcément, à force de subir et de se retrouver désorganisé, l’OL a rompu juste après l’heure de jeu. L’attentisme lyonnais sur le but de Ben Seghir (65e) puis sur celui de Lamine Camara (80e) a été criant et fait presque peur à voir. Le spectre de la première partie de saison dernière n’est pas encore vraiment là, mais dans l’attitude, certaines ont donné l’impression d’un déjà-vu. Avec deux défaites en deux matchs, il y a déjà urgence à l’OL avant la venue de Strasbourg, vendredi prochain.