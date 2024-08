Après un dernier exercice durant lequel le maintien a été plutôt assuré avec facilité, la réserve de l’OL retrouve le National 3 ce samedi (18h). Les joueurs de Gueïda Fofana affrontent Thonon au GOLTC.

Il va y avoir du foot ce samedi à Décines. Quand les joueurs de Pierre Sage reçoivent Monaco pour la deuxième journée de Ligue 1, la réserve de l’OL fait son entrée en National 3 à 18h. Si l’on pouvait penser que l’organisation de ces deux rencontres le même jour et presque en même temps aurait pu entrainer une nouvelle programmation, les joueurs de Gueïda Fofana lanceront bien leur saison ce samedi face à Thonon. Relégué de National 2 et s’étant séparé de Bryan Bergougnoux comme coach, le club haut-savoyard est venu renforcer une poule I déjà bien dense. Pour cette nouvelle saison, l’objectif de l’OL et Fofana reste le même que la saison dernière : valider un maintien assez rapide pour ensuite voir ce que peut réserver le reste de l’exercice.

De nombreux départs durant l'été

Après plus d’un mois de préparation, les Lyonnais attendent cette reprise avec impatience, alors que le groupe a connu pas mal de changements durant l’été. En plus des joueurs non conservés à l’issue de la saison dernière (Dib, Boueye, Degorce…), Gueïda Fofana a vu plusieurs départs, dont deux du côté de Molenbeek avec Islam Halifa et Achraf Laaziri. Ces derniers jours, ce sont Mohamed El Arouch (Botafogo) et Mamadou Sarr (Strasbourg) qui ont mis les voiles. L’effectif a été largement remanié, mais pour ce premier rendez-vous contre Thonon, l’une des attractions sera Enzo Molebé, non retenu avec les pros, mais qui sera le fer de lance offensif de cette réserve cette saison.