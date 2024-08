Il avait quitté Tours en tant que joueur, il revient en tant qu'entraîneur. Bryan Bergougnoux est le nouveau coach de l'équipe en R1.

Il avait porté les couleurs du Tours FC durant six ans, entre 2012 et 2018, sur le terrain. Maintenant, c'est du bord de la pelouse que Bryan Bergougnoux va être le chef d'orchestre de son équipe. Le milieu offensif avait disputé 191 matchs pour 34 buts marqués avec la formation tourangelle. Le natif de Lyon avait ensuite arrêté sa carrière professionnelle pour se consacrer au métier d'entraîneur en 2019.

Sa première expérience de coach a eu lieu au Thonon Évian Grand Genève FC en tant qu’entraineur-joueur. Il a véritablement pris les rênes de l’équipe en 2021. Après une dernière saison compliquée en N2 avec le club haut-savoyard (relégation en N3), le Lyonnais relève un nouveau défi. Celui de faire remonter le club de Tours dans les plus hautes sphères du football français.

Redresser le Tour FC

C’est en ce sens qu’il va tenter de franchir l’étape de la R1 pour accéder à la N3 dans un premier temps. Et pourquoi pas sur le long terme de griller les niveaux afin de permettre au club indroligérien de retrouver le National et la Ligue 2 qu’ils ont maintenant quittées il y a six ans.

Bergougnoux ne s’en cache pas, un jour, il compte briguer le poste d'entraîneur à l’Olympique Lyonnais. Ce serait son objectif sur le long terme et le pic de sa carrière de technicien. Il faut dire qu'il a connu les quatre premiers titres du club rhodanien entre 2001 et 2005, participant à 48 rencontres et inscrivant six buts. Un souvenir indélébile qui reste gravé dans la mémoire du Gone et qui rêverait un jour de prendre les commandes de l’équipe première de l’OL. Auparavant, il lui faudra faire ses preuves, avec Tours par exemple.