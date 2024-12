Bryan Bergougnoux (ex-OL) assure être guéri de son cancer

Diagnostiqué atteint d'un cancer des glandes salivaires l'année dernière, l'ancien joueur de l'OL Bryan Bergougnoux a annoncé être guéri.

Depuis l'été dernier, Bryan Bergougnoux est de retour au Tour FC. Ancien joueur, il est désormais l'entraîneur de la formation évoluant en Régional 1. Une aventure qui se passe pour l'instant très bien, avec une première place en championnat et un 32e de finale de Coupe de France à disputer samedi face à Lorient. Mais hors des terrains, l'ex-footballeur lyonnais a connu des moments difficiles personnellement en raison de la maladie.

En décembre 2023, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer de la parotide (glandes salivaires). Une épreuve de plus dans une année qui aura été particulièrement éprouvante pour lui, avec, sur le plan professionnel, la relégation de son ancienne équipe, Évian Thonon Grand Genève.

Sur le banc de touche juste après son opération

Ayant réussi à rebondir suite à son départ du club à l'intersaison, il a surmonté les difficultés grâce au sport, comme il l'a expliqué à Ouest-France. "Même dans mes mauvaises périodes durant ma carrière, c’est le football qui me tenait. C’est ma famille et le foot. Il n’y a rien d’autre, a-t-il déclaré. D’ailleurs, quand j’ai traversé la maladie, j’avoue que je n’ai même pas eu le temps de penser au fait que j’étais malade. Je me suis fait opérer et quatre jours après, j’étais sur le banc pour un match de Coupe de France que je voulais gagner. J’aurais pu rester à la maison, mais justement, j’aurais pensé à maladie."

Aujourd'hui, il affirme se sentir "complètement guéri". "Bien sûr, il faut du contrôle encore, c’est une chose fragile, donc ça peut revenir à tout moment, mais je n’ai plus envie de revenir là-dessus. Je ne me suis jamais senti malade, même si je sais que je l’étais un peu… Je veux seulement parler de football", a confié le coach de 41, tourné à présent vers l'avenir.