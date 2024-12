OL - Mercato : Saïd Benrahma intéresserait des clubs du Golfe

Saïd Benrahma (OL) lors du match contre Valenciennes (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

A l'image d'une bonne partie du vestiaire lyonnais, Saïd Benrahma est susceptible de partir cet hiver. Son cas serait scruté du côté du Golfe.

Sur ces derniers jours de décembre, il est beaucoup question de Rayan Cherki, Malick Fofana, voire Gift Orban, pour le mercato de l'OL. Mais en réalité, près de la moitié de l'effectif est susceptible de quitter le club. Pour certains, il s'agit de se relancer ailleurs (Anthony Lopes, Maxence Caqueret, Wilfried Zaha...), pour d'autres, c'est la situation économique qui pousse les dirigeants rhodaniens à être attentif aux offres. Saïd Benrahma entre plutôt dans la seconde catégorie.

A 29 ans, l'Algérien bénéficie d'un temps de jeu fluctuant. En 16 apparitions, il a joué 800 minutes, soit une moyenne de 50 minutes par rencontre. Titulaire à neuf reprises tout de même, il fait partie des principaux bénéficiaires des changements récurrents de Pierre Sage dans le 11. Avec quatre réalisations, auxquelles on ajoute une passe décisive, il est même dans le ton statistiquement.

Irrégulier mais décisif

Néanmoins, cela n'empêchera pas, a priori, l'Olympique lyonnais d'écouter d'éventuelles propositions pour l'ancien footballeur de West Ham. Arrivé l'hiver dernier, il a œuvré à la belle année 2024 de l'équipe, même si son rendement a souvent été irrégulier.

Selon L'Equipe, à l'image d'un Ernest Nuamah en Angleterre, Benrahma serait sur les tablettes de quelques écuries du Golfe. On ne sait pas si Pierre Sage acceptera de céder un, voire deux des trois remplaçants au trio Fofana-Lacazette-Cherki, mais il est presque certain que le paysage offensif de l'OL n'aura plus le même visage au soir du 3 février, après la clôture du marché des transferts.