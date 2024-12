OL : pour les joueurs, gare aux excès durant les fêtes

En vacances du 22 au 30 décembre, les joueurs de l'OL devront se méfier des traditionnels excès "autorisés" durant les fêtes. Le staff veillera.

L'heure n'est pas encore tout à fait aux vacances pour le groupe lyonnais. Après une première partie de saison ponctuée de 21 rencontres (11 succès, 5 défaites et 5 nuls), il reste un dernier match à disputer. Sur le papier, ce sera peut-être le plus évident, mais avant de penser aux fêtes de fin d'année, prendre la mesure de l'Entente Feignies-Aulnoye (National 2) en 32es de finale de la Coupe de France sera obligatoire.

Après cette affiche à Valenciennes programmée samedi en fin de journée (18 heures), les coéquipiers d'Alexandre Lacazette pourront souffler. Ils auront le droit à une grosse semaine de congé entre le dimanche 22 et le lundi 30 décembre, date du retour à l'entraînement. Ceux n'étant pas convoqués pour l'affiche dans le nord auront même le droit à un jour supplémentaire de repos, pendant que le reste de l'équipe affrontera la formation des Hauts-de-France.

Reprise de la Ligue 1 dès le 4 janvier

Ensuite, il faudra gérer cette coupure hivernale, qui sera finalement assez courte. l'OL recevra Montpellier dès le samedi 4 janvier 2025 pour la 16e journée de Ligue 1. Il a d'ailleurs un calendrier chargé le mois prochain avec six confrontations au programme. Donc, gare aux excès dans les jours à venir, notamment à Noël. "Ils seront contrôlés. Je ne dirais pas qu'il y aura des effets si le niveau reste élevé, mais dans tous les cas, c'est selon moi du bon sens, a résumé Pierre Sage. Qu'ils se fassent plaisir, c'est une chose, mais, mais le jour d'après, il faudra faire attention."

En cette période, il est en effet coutume de faire moins attention culinairement, nous les premiers. Rémy Descamps évoquait d'ailleurs cette complexité pour les athlètes de haut niveau. "Les fêtes de fin d’année sont toujours une phase un peu délicate. C’est plus difficile que l’été, car on a tendance à davantage manger en hiver, a confié le gardien. Le partage, pendant cette période, passe souvent par la nourriture. Il faut faire attention, profiter lors des repas importants, mais s'en octroyer aussi des plus légers. Mais cela fait partie du professionnalisme de chacun de rester discipliné et de revenir prêt pour la reprise."

Les joueurs face à leurs responsabilités

Suivis, les Rhodaniens ne seront pas pour autant surveillés jusqu'à leur assiette et leur verre. A eux de rester sérieux. "Notre nutritionniste leur envoie des objectifs de poids, et je suis bien content qu'elle ait préservé le staff de ça (rires). Le sportif est responsable et doit avoir conscience de ce qu'il fait, a insisté Pierre Sage. Il est aussi responsable des conséquences de ses actes. Pour moi, les joueurs ont besoin de vivre les choses en famille, mais aussi de prendre soin de leur fonds de commerce, qui sont leur corps et leur tête. Les deux doivent être préservés. Charge à chacun de gérer ça."

Dès samedi soir, ils seront nombreux à prendre des directions diamétralement opposées afin de passer Noël avec leurs proches. A l'image de Nicolas Tagliafico, déjà parti avec sa compagne car exempté de la partie de samedi, les Lyonnais seront aux quatre coins du monde ou presque pendant les fêtes. Il leur faudra profiter, sachant que lors du réveillon du Nouvel An, ils bénéficieront de moins de latitude avec une séance le 1er janvier. Les joies et les contraintes de la vie de footballeur professionnel.