Malick Fofana et Enzo Molebé à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Les joueurs de l'OL auront le droit à huit jours de vacances à Noël. Ils reprendront l'entraînement le lundi 30 décembre.

Après une demi-saison faite de plus de hauts que de bas, le groupe lyonnais sera bientôt en vacances. Encore quelques jours d'efforts, jusqu'au samedi 21 décembre, avant de pouvoir souffler pendant une bonne semaine. Pierre Sage et son staff retrouveront Alexandre Lacazette et ses partenaires le lundi 30 décembre.

Cela fera donc huit jours de repos pour les footballeurs rhodaniens. Ils devraient tout de même avoir le droit à quelques exercices personnels entre le 32e de finale de Coupe de France contre l'Entente Feignies-Aulnoye samedi (18 heures) et la reprise de l'entraînement. Les joueurs en profiteront pour passer Noël en famille, même pour ceux éloignés de leurs proches.

Montpellier dans le viseur

Au cours des derniers et premiers jours de l'année, aucun stage n'est prévu. L'effectif restera donc à Décines, au GOLTC, pour préparer la réception de Montpellier programmée le samedi 4 janvier à 21 heures. Concernant le réveillon du Nouvel an, il faudra faire sobre afin d'être disponible et en forme le 1er janvier pour la séance du jour.