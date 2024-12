OL - Mercato : Thiago Almada annonce son arrivée le 5 janvier

Thiago Almada lors d’Argentine – Irak au Parc OL (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Actuellement en vacances après la fin de saison de Botafogo, Thiago Almada en a dit un peu plus sur son futur à l’OL. Le milieu argentin débarquera après le premier match de l’année 2025 contre Montpellier.

Par respect pour les supporters de Botafogo, il avait choisi d’utiliser la technique du politiquement correct durant les six mois passés au Brésil. Mais depuis le début, Thiago Almada savait que son passage dans le club brésilien ne serait qu’une parenthèse avant de faire le grand saut vers l’Europe et l’OL. Le joueur avait donné son accord pour ce circuit souhaité par John Textor et qu'il aille à son terme. Malgré la victoire en Copa Libertadores et la possibilité de jouer la Coupe du monde des clubs à l’été 2025, Thiago Almada sera bien un joueur de l’OL cet hiver. Après l’avoir assuré il y a une semaine, l’Argentin en a remis une couche mercredi sur ESPN Argentina. "Tout est réglé pour aller à Lyon. Le 5 janvier."

"Les dirigeants m'ont dit que tout irait bien"

Actuellement en vacances après la fin de la saison avec Botafogo, Thiago Almada va profiter d’une semaine de rab par rapport à ses futurs coéquipiers, attendus le 30 décembre. Entre la saison de MLS, les Jeux Olympiques et six mois au Brésil, le milieu de poche n’a pas eu le temps de souffler. Toutefois, malgré l’optimisme affiché par le joueur, se pose la question de l’interdiction de recruter cet hiver et imposée par la DNCG. "Je leur ai demandé et ils m’ont dit qu’ils allaient trouver une solution au problème qu’ils avaient par rapport à une dette, je crois. C’est d’ailleurs pour ça qu’ils ne peuvent pas inscrire de nouveaux joueurs. Mais ils m’ont dit que tout irait bien." Ne reste plus qu’à connaitre le montage pour y parvenir.