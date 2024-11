Ligue 1 : l’OL recevra Montpellier le samedi 4 janvier (21h)

Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma face à Silvan Hefti lors de Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Après une rapide trêve hivernale, l’OL reprendra directement l’année 2025 par un match de championnat. La venue de Montpellier a été programmée au samedi 4 janvier à 21h.

Les petits fours et le champagne du passage à la nouvelle année à peine digérés, les joueurs de l’OL vont rapidement devoir se remettre dans le bain. Cette saison, la trêve hivernale sera assez courte avec un match de Coupe de France le 22 décembre et une reprise programmée le week-end du 5 janvier 2025 en Ligue 1. Les supporters lyonnais savaient que cette année civile débuterait avec la venue de Montpellier au Parc OL, restait à savoir quand se jouerait exactement cette rencontre de la 16e journée.

Le début des soirées glaciales en Ligue 1

Il faudra très certainement sortir le gros blouson, le bonnet et les gants, car l’affiche entre l’OL et Montpellier se jouera le samedi 4 janvier à 21h. Pas l’horaire le plus adapté en plein hiver, mais ce n’est que le début de ces matchs qui risquent de se jouer à des températures assez faibles… Pour les moins courageux, il sera toujours possible de regarder les joueurs de Pierre Sage à la télévision. DAZN, qui a lancé depuis vendredi une offre spéciale "Black Friday", retransmettra ce premier match de l'année 2025.