La Norvège et Hegerberg (OL) prennent une option pour l’Euro

Ada Hegerberg avec la Norvège (Photo by Marty MELVILLE / AFP)

Opposée à l’Irlande du Nord pour les barrages de l’Euro 2025, la Norvège a pris une option sur la qualification grâce à sa victoire 4-0. Ada Hegerberg a joué une demi-heure dans ce play-off aller.

Sans trop prendre de risques, il devrait y avoir une joueuse de l’OL en plus l’été prochain du côté de la Suisse et de l’Euro 2025. Embarquée dans des barrages lors des deux dernières trêves, la Norvège d’Ada Hegerberg est toute proche de valider son billet pour le tournoi continental. Vendredi soir, les Norvégiennes disputaient la manche aller du play-off contre l’Irlande du Nord et n’ont pas fait de détails. Avec une victoire 4-0, les Scandinaves ont clairement pris une option quasi définitive sur cette qualification pour l’Euro 2025. Préservée à l’OL jusqu’au match au Havre, Ada Hegerberg est entrée à la 62e minute dans ce match aller à sens unique. Le retour à la maison le 3 décembre ne devrait être qu’une formalité pour la sélection norvégienne.

Damaris absente avec les Pays-Bas

Ce play-off d’Hegerberg est l’unique rendez-vous de cette trêve à enjeux pour les joueuses de l’OL. Car à côté de ça, les Fenottes enchaînent les matchs amicaux. En plus de la Ballon d’Or 2018, elles étaient deux autres à jouer vendredi. Si Damaris Egurrola était absente de la feuille de match, Daniëlle van de Donk a fait son entrée en jeu à la 69e minute à l’occasion d’un quintuple changement pour les Pays-Bas. Un coaching gagnant puisque les Néerlandaises ont ensuite déroulé avec trois buts en douze minutes pour prendre le meilleur sur la Chine (4-1). De son côté, Vanessa Gilles s’est contentée d’un nul contre l’Islande (0-0) du côté de Murcie en Espagne. La défenseuse centrale a joué l’intégralité de la rencontre et affrontera la Corée du Sud mardi, toujours dans le sud espagnol.