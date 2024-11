Lors de la trêve internationale qui s'ouvrira lundi, de nombreuses joueuses, dont Ada Hegerberg et Selma Bacha, tout juste revenues à la compétition, seront en sélection. Le staff sera vigilant les concernant.

De préférence, l'OL féminin aimerait éviter de revivre la même trêve internationale qu'au mois d'octobre. Lors de la précédente coupure, deux footballeurs, Sara Däbritz et Eugénie Le Sommer, étaient revenues blessées. Tandis qu'il vient d'enchaîner les rencontres, cinq en seize jours, le club souhaite que les 19 filles appelées en sélection reviennent sans pépin physique. D'autant plus qu'il voit son infirmerie se vider, avec les retours ce week-end de Selma Bacha et Ada Hegerberg.

"On s'assurer qu'elles sont toutes bien gérées"

La défenseure et l'attaquante ont été convoquées, malgré leur très faible temps de jeu, par leur sélectionneur respectif. Pour éviter toute mauvaise surprise, l'Olympique lyonnais restera en contact avec les différents encadrements, surtout pour la buteuse norvégienne. Toutes les précautions sont prises à son sujet. "Nous avons de bonnes relations avec les équipes nationales, a confié Joe Montemurro. Elles savent que les joueuses doivent disputer de grandes compétitions et des matchs importants. On doit donc être sûr qu'elles sont toutes bien gérées. C'est notamment le cas avec le staff de la Norvège pour s'assurer que nous la réintégrons de la bonne manière."

Après cette coupure, il restera encore quatre affiches à disputer en 2024, deux en Ligue des champions (Galatasaray et Wolfsburg) et deux en Première Ligue (Reims et Nantes). Elles se tiendront sur douze jours, avec là aussi peu de temps de récupération entre chaque confrontation. Mais les championnes de France auront le loisir de faire tourner en coupe d'Europe, où elles sont déjà qualifiées et presque assurées de la première place.