Avant de recevoir l'OL, Qarabag s'impose largement

Premier de son championnat, Qarabag n'a pas tremblé samedi. Le club azerbaïdjanais l'a emporté 3 à 0 contre un mal classé.

Bien sûr, il est difficile de comparer les compétitions, puisque selon le classement UEFA, la France est aujourd'hui 5e et l'Azerbaïdjan 27e. Néanmoins, Qarabag, futur adversaire de l'Olympique lyonnais en Ligue Europa jeudi, assume son statut de grosse cylindrée nationale, pendant que les hommes de Pierre Sage patinent et n'arrivent pas à intégrer le top 4. Les deux équipes étaient d'ailleurs concernées par des affiches de championnat samedi.

Alors que l'OL ne parvenait pas à prendre le meilleur sur le Stade de Reims (1-1), le club basé à Bakou, la capitale du pays, était lui opposé à un mal classé. Sur le terrain de Sabail, neuvième et avant-dernier de l'épreuve azerbaïdjanaise, les hommes de Gurban Gurbanov n'ont pas tremblé. Ils ont tout de même dû attendre une mi-temps pour faire la différence, mais le but de Olávio Vieira dos Santos Júnior, plus couramment appelé Juninho (un signe du destin ?), au retour des vestiaires a lancé la machine.

L'OL devra se méfier de Benzia et de... Juninho

Ensuite, Oleksiy Kashchuk (66e) et Leandro Andrade (88e) ont entériné ce succès, le 11e en 13 parties pour les champions en titre. Ils sont donc en tête, avec une longueur d'avance et une rencontre en moins par rapport à leur dauphin. Cela se passe un peu moins bien en coupe d'Europe, où ils sont 29es sur 36 avec une seule victoire. Mais ce bon résultat est intervenu lors de la dernière journée, avec un 2-1 arraché à Bodo/Glim au début du mois.

Du son côté, l'Olympique lyonnais n'a plus gagné en C3 depuis octobre, à Glasgow (1-4). Il aimerait donc retrouver sa dynamique des premières sorties de la campagne. En attendant, il devra se préparer à un long voyage, avant de retrouver un de ses anciens joueurs, Yassine Benzia. L'attaquant a déjà inscrit six réalisations cette saison. Mais l'homme à surveiller devrait être l'avant-centre Juninho, déjà à dix buts en vingt-et-une apparitions.