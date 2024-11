Ligue 1 : un OL à la peine face aux concurrents directs

Après six rencontres face à des équipes de la première partie de tableau de Ligue 1, l'OL n'a toujours pas réussi à l'emporter cette saison. Il en a pourtant eu largement l'occasion à Reims samedi (1-1).

Jusqu'ici, le parcours des Lyonnais est finalement assez linéaire. Ils parviennent à prendre des points face à des formations sur le papier plus faibles, celles de la deuxième partie du classement, mais peinent contre les autres. Après un peu plus d'un tiers de compétition, le bilan de l'OL face aux actuels neuf premiers de Ligue 1 n'est pas digne d'un prétendant à l'Europe.

Reims était la sixième équipe de la première moitié de tableau qu'il affrontait (1-1). En six confrontations, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette recensent deux défaites (Monaco et Marseille), mais surtout quatre matchs nuls (Lille, Reims, Lens et Auxerre). Avec des scénarios frustrants dans beaucoup de ces rencontres, à l'image des duels contre l'OM (2-3), le LOSC (1-1) ou encore l'AJA (2-2).

15 points sur 18 contre les équipes classées après la 9e place

Des points laissés en route qui pèsent dans le bilan après douze journées (19 unités). Une statistique d'autant plus regrettable que les hommes de Pierre Sage font le travail lorsque se présente devant eux un adversaire mal classé. Hormis Rennes, première affiche de l'exercice 2024-2025 (3-0), les Rhodaniens ont battu tous les autres écuries entre le 10e et le 18e rang.

Ce ne fut pas toujours simple, comme à Toulouse, face Strasbourg (4-3) et lors du derby (succès 1-2 et 1-0), mais l'OL a aussi su s'imposer avec maîtrise contre Nantes (2-0) et Le Havre (0-4). Pour voir plus haut que la provisoire cinquième place, il faudra transposer ces résultats lors des grands rendez-vous. En conclusion de la phase aller, l'Olympique lyonnais doit encore défier Nice (7e), Angers (16e), Paris (1er), Montpellier (20e) et Brest (13e).