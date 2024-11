Mis à pied par l’OL courant octobre, Florent Sanchez rebondit en National. Le milieu de terrain de 21 ans s’est engagé avec l’US Orléans vendredi.

Il ne manquait que la validation de la DNCG pour finaliser l’arrivée. Ayant trouvé un terrain d'entente avec l’US Orléans depuis quelques jours déjà, Florent Sanchez attendait que le gendarme financier valide les comptes de l’USO pour s’engager officiellement avec le club de National. La DNCG n’ayant retenu aucune sanction, le club orléanais a donc annoncé ce qui était attendu depuis jeudi et la conférence de presse d’Hervé Della Maggiore. Florent Sanchez va se relancer en National et a signé un contrat jusqu’en juin 2026.

Une carrière à l'arrêt depuis deux saisons

Agé de 21 ans, le milieu était considéré comme l’un des grands talents de l’OL Académie durant sa formation. Il avait d’ailleurs effectué ses débuts en professionnels en février 2021 avec une entrée en jeu contre Strasbourg. Toutefois, les promesses n’ont pas été confirmées malgré un prêt concluant de six mois à Villefranche en 2021-2022 avec Della Maggirore, aujourd’hui coach d’Orléans. Prêté à Volendam puis Molenbeek, le natif de Vaulx-en-Velin n’a pas réussi à répondre à l’exigence et avait fait son retour à l’OL cet été. Placé dans le loft à un an du terme de son contrat, il avait finalement commencé la saison en réserve avant d’être mis à pied courant octobre au même titre que Chaïm El Djebali.