Mercato : mis à pied par l'OL, Florent Sanchez vers Orléans ?

Mis à pied ces dernières semaines par l’OL, Florent Sanchez pourrait bien se relancer du côté d’Orléans. Le milieu a reçu un appel d’Hervé Della Maggiore, qu’il a côtoyé à Villefranche.

Un espoir déchu. Comme de nombreux joueurs passés par le centre de formation de l’OL, Florent Sanchez n’a pas réussi à confirmer les attentes placées sur lui durant sa jeunesse à l’Académie. Il a certes eu la chance d’évoluer avec le groupe professionnel, mais n’a jamais su saisir sa chance. Prêté successivement à Villefranche, Volendam et Molenbeek la saison dernière, le milieu n’a pas réussi à transformer l’essai et avait été placé dans le loft estival par Pierre Sage et la direction lyonnaise. Une porte de sortie aurait pu être trouvée avec Troyes en fin de mercato, mais un imbroglio administratif a remis en cause cette arrivée libre. Resté à l’OL, Sanchez a donc commencé la saison à la réserve avant de se voir mis à pied comme Chaïm El Djebali par le club ces dernières semaines, comme révélé par Olympique-et-Lyonnais.

Retrouvailles avec Della Maggiore ?

La raison reste toujours un secret bien gardé par le club, mais Florent Sanchez a été libéré et est désormais à la recherche d’un nouveau challenge. Celui-ci pourrait bien se trouver du côté d’Orléans en National. En effet, Hervé Della Maggiore, qui fut son entraîneur à Villefranche pendant six mois, a avoué ce jeudi être en contact avec son ancien joueur. "Il songeait à m'appeler, de son côté. C'est une opportunité pour nous, et pour lui", a déclaré le coach dans des propos rapportés par La Nouvelle République. Le National, championnat dans lequel Florent Sanchez s’était illustré avec le FCVB il y a maintenant trois ans.