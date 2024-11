Adversaires dimanche (17h), Pierre Sage et Franck Haise s’apprécient. Avant le match, l’entraîneur de l’OL a eu une pensée pour son homologue de Nice, victime de quelques soucis de santé ces derniers jours.

On dit souvent qu’il existe une confrérie des gardiens dans le football. Il y a aussi celle des entraîneurs. Dans ce métier toujours aussi incertain, certains réussissent à nouer une vraie relation. Vendredi, à l’occasion de Lens - Reims, Will Still et Luka Elsner se retrouvaient, eux qui sont assez proches. Dimanche, Pierre Sage et Franck Haise ne partagent pas cette même amitié, mais ont un profond respect l’un pour l’autre. Ils font partie de ces coachs de Ligue 1 qui n’ont pas forcément eu une grande expérience du haut niveau comme joueur, bien que le Niçois ait eu une carrière plus qu’honorable. Mais tous deux font partie du vent de fraîcheur dans le championnat de France ces dernières années. "C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Son équipe a une idée et une identité de jeu, a déclaré Pierre Sage. Son équipe a toujours la volonté d'aller vers l'avant et de presser haut."

Deux victoires en deux matchs pour le coach niçois

Une philosophie de jeu commune et surtout une histoire qui les rapproche indirectement. Le 2 décembre 2023, Pierre Sage dirigeait son premier match sur le banc de l’OL du côté de Lens. Cette formation lensoise était alors entraînée par Franck Haise qui a mis les voiles sur Nice durant l’été. "Avec Franck, on s'est affronté deux fois en Ligue 1 et ça s'est soldé par deux victoires pour lui." Sage compte bien vaincre le mauvais sort ce dimanche (17h) et aura forcément un petit mot pour son adversaire, "qui a quelques soucis de santé. J'ai une grosse pensée pour lui et j'espère qu'il sera en forme ce dimanche." Son équipe un peu moins, on l’espère.