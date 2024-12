Tagliafico ne jouera pas Feignies Aulnoye - OL

Nicolas Tagliafico lors de Toulouse – OL (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Absent de l’entraînement ce jeudi, Nicolas Tagliafico a eu le droit à une semaine aménagée de la part du staff. Pierre Sage a d’ailleurs annoncé que l’Argentin ne participera pas au 32e de finale de Coupe entre l’OL et Feignies Aulnoye.

Dans une volonté de fraîcheur, Pierre Sage avait choisi de faire tourner un peu contre le PSG. Alexandre Lacazette et Malick Fofana avaient été laissés sur le banc avant de rentrer une demi-heure. Seront-ils titulaires ce samedi (18h) contre Feignies Aulnoye ? L’entraîneur de l’OL n’a rien indiqué, mais a quand même assuré qu’il n’y avait pas d’obligation de faire tourner dans les grandes largeurs. On peut donc s’attendre à voir certains titulaires habituels démarrer ce 32e de finale. Ce ne sera pas le cas de Nicolas Tagliafico. Absent de l’entraînement ce jeudi, l’Argentin a eu "le droit à une semaine aménagée comme Nemanja Matic". Si le Serbe postule pour le déplacement à Valenciennes, Tagliafico "ne jouera pas ce match".

Molebe absent ce jeudi "pour des raisons personnelles"

Ayant eu le droit à "quelques jours de latitude", le champion du monde a donc disputé son dernier match contre le PSG et ne reviendra pas avant le déplacement à Brest le week-end du 12 janvier. Sans l’Argentin, Abner devrait logiquement enchaîner avec Feignies Aulnoye et Montpellier, début janvier. Avec Duje Caleta-Car suspendu et Nicolas Tagliafico préservé, Pierre Sage pourra malgré tout compter sur un effectif sans blessure, mais un Mikautadze malade. Absent à l’entraînement ce jeudi pour "des raisons personnelles", Enzo Molebe sera de retour vendredi.