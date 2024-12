La prédiction d'Opta sur la place de l'OL en fin de saison

Les joueurs de l’OL fêtent le but de Lacazette contre Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Malgré encore deux journées durant la phase aller, Opta s’est amusé à prédire les positions finales des 18 clubs de Ligue 1 au moment de la trêve hivernale. L’OL aurait un futur européen, avec notamment la 5e place comme plus forte probabilité.

La défaite (3-1) contre le PSG dimanche a laissé un goût amer chez les supporters de l’OL, mais aussi le groupe de Pierre Sage. Un sentiment de regrets, car la formation lyonnaise n’a pas réussi à déployer son jeu comme elle l’attendait. Après neuf journées sans la moindre défaite, l’OL a donc fini 2024 sur une mauvaise note, mais cela ne doit pas faire oublier cette première partie de saison plutôt réussie. Avec seulement quatre points en cinq journées, rien ne laissait penser à ce scénario, mais les Lyonnais sont aujourd’hui cinquièmes de Ligue 1, à deux longueurs de la Ligue des champions. Ce jeudi, Pierre Sage a rappelé qu’il souhaitait conserver au maximum ses meilleurs joueurs pour rester compétitifs en championnat et en Ligue Europa. Un discours qui s’entend et dont la direction a été mise au courant.

20% de chance d'être hors du top 6

John Textor est d’ailleurs conscient que l’OL ne pourra pas rivaliser avec les premières places en se faisant déplumer durant l’hiver. Mais entre le sportif et le financier, qui l’emportera ? En tout cas, ce jeudi, alors que la trêve hivernale pointe le bout de son nez après la Coupe de France, Opta a sorti ses prédictions sur le classement final de la Ligue 1. Sans surprise, le PSG a la plus grande probabilité de finir champion. L’OL n’a même pas un petit pourcentage d’y croire, mais on a bien vu la saison dernière que les probabilités, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’en avaient cure.

Toutefois, si l’on s’intéresse à la formation lyonnaise, ne pas voir cette dernière en Europe la saison prochaine serait une vraie surprise. À la 16e journée, il n’existe que 21,8 de chance que le club septuple champion de France reparte sur une saison privée d’Europe. La plus grosse probabilité est que l’OL ne bouge pas de cette 5e place (25%) avec la 6e (19,9%) et la 4e juste derrière (17,2%). Il ne reste plus qu’à espérer que cette fois, les chiffres aient vu vrai.