OL - Mercato : cet hiver, Cherki devrait avoir des prétendants

Rayan Cherki célébrant son but lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Comptant parmi les principaux acteurs du mercato hivernal lyonnais, Rayan Cherki serait très courtisé ces derniers temps. Liverpool serait par exemple dans la course.

Où jouera Rayan Cherki en février prochain ? Aujourd'hui, impossible de le savoir, même si la perceptive d'une deuxième partie de saison avec la Ligue Europa et une qualification en Ligue des champions à décrocher pourrait l'inciter à rester. Dans cette période toujours très mouvementée qu'est le mercato, les performances du meneur de jeu depuis plusieurs mois attirent les regards.

Ainsi, de nombreuses écuries, qu'elles soient allemandes, anglaises, voire italiennes, font naître des rumeurs avant même le début du mercato. Dernièrement, c'est la formation de Liverpool qui a été évoqué du côté de Foot Mercato, qui précise que les Reds seraient les plus intéressés. Quelques noms forcément très ronflants, si on ajoute le Bayer Leverkusen par exemple, les équipes européennes ayant remarqué qu'en plus de ses prestations, l'international Espoirs français pouvait avoir des statistiques. Après 17 apparitions avec l'OL sur l'exercice en cours, il compte 5 buts et 7 passes décisives.

Le feuilleton de l'hiver

Maintenant, quel sera le choix du joueur de 21 ans et de l'Olympique lyonnais cet hiver ? Le Gone a confié récemment que la période estivale avait été difficile à gérer. Sur le départ, il n'avait pas trouvé le bon projet. Qu'en sera-t-il en janvier ? Du côté du club, Pierre Sage a été assez clair jeudi en clamant qu'il voulait "garder la compétitivité en 2025". Cela passera sans doute par conserver Rayan Cherki, le meilleur élément offensif rhodanien pour l'instant, avec Malick Fofana.