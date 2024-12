Mercato : Cherki laisse planer le doute sur son avenir à l’OL

Rayan Cherki et Pierre Sage lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Encore étincelant jeudi soir contre l’Eintracht Francfort, Rayan Cherki n’en finit plus de crever l’écran. Interrogé sur son avenir à l’OL, le meneur a maintenu le flou.

Un but et deux passes décisives. Jeudi soir, Rayan Cherki pouvait difficilement faire mieux pour mener l’OL à la victoire contre l’Eintracht Francfort (3-2). Positionné dans un rôle de meneur, le numéro 18 a illuminé la rencontre de Ligue Europa avec son talent. Celui que tous les supporters attendaient depuis des années et qui est enfin mis au service du collectif. Grand monsieur à Angers, Cherki a remis ça cinq jours plus tard et se sait désormais attendu dans le choc contre le PSG. Au Parc des Princes, l’international Espoirs peut trouver un terrain de jeu qui lui convient. Avant d’y poser définitivement ses valises ? L’intérêt parisien est présent depuis de longs mois et la montée en puissance du joueur n’aurait pas fait faiblir cette cour assidue.

Difficile de retenir un joueur à la cote ascendante ?

Avec six buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues, Rayan Cherki marche sur l’eau dans cette première partie de saison. Forcément, avec les soucis financiers de l’OL, la question se pose concernant son avenir à plus ou moins court terme. Le mercato hivernal ouvre dans une quinzaine de jours et Cherki a entretenu le flou, jeudi soir, au micro de Canal Plus. "Pour l’instant, il reste encore deux matches et on verra à la fin de la saison si je suis encore là."

Ayant prolongé en septembre dernier pour deux saisons, Rayan Cherki aurait également reçu l’assurance d’un départ en juillet 2025. Mais n’interviendra-t-il pas plus tôt ? Dans ses ambitions, l’OL ne peut se passer d’un Cherki à ce niveau. Mais entre la réalité sportive et économique…