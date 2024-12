En plus de l’arrêté préfectoral du début de semaine, le ministère démissionnaire de l’Intérieur a publié jeudi une interdiction de présence lyonnaise pour PSG - OL dimanche.

Il y a sept mois, la finale de la Coupe de France entre l’OL et le PSG qui se tenait à Lille avait été entachée d’affrontements entre supporters lyonnais et parisiens. Non pas dans la cité nordiste, mais à un péage. Ce dernier avait pris feu, comme un bus lyonnais, avant de voir apparaitre de vraies scènes de violence malgré la présence de famille et d’enfants. Sans surprise, rien ne laissait imaginer les autorités favoriser la venue des fans de l’OL pour le choc contre le PSG, dimanche soir (20h45).

En début de semaine, un arrêté préfectoral avait vu le jour pour interdire la présence lyonnaise dans la capitale. À deux jours du match, le ministère de l’Intérieur a, lui aussi, publié un arrêté dans le Journal officiel. "Le dimanche 15 décembre 2024 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du club de l'Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département du Rhône, d'une part, et les communes de la région d'Île-de-France, d'autre part", a détaillé le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau.

"Des relations empreintes d'animosité"

Pour justifier cette mesure, le ministre avance un "risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporteurs des deux clubs", à cause de "relations empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années". Il met également en avant que certains supporters du PSG "adoptent, de manière régulière et depuis de très nombreuses années, un comportement violent tant à l'égard des supporteurs de l'équipe adverse qu'à l'égard des forces de l'ordre" et que "les déplacements de l'Olympique lyonnais sont très fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporteurs".