Tony Parker (ASVEL) : "avec l'OL, on n'est plus une famille"

Actionnaire de l’ASVEL à hauteur de 25%, Eagle Football Group (ex OL Groupe) souhaite avant tout se recentrer sur le foot. Pour Tony Parker, la collaboration avec le club villeurbannais ne devrait plus tarder à cesser.

Il y a deux ans, au moment de l’arrivée de John Textor à la tête de l’OL, il y avait de l’espoir. Avec un propriétaire américain au pouvoir du club lyonnais, Tony Parker s’imaginait certainement voir l’ASVEL profiter de cette arrivée. Aussi bien pour agrandir son influence au sein d’OL Groupe, devenu depuis Eagle Football Group, que pour faire affaire avec Textor et ainsi voir le club de basket grandir avec la mise en route de l’Arena. Finalement, rien ne s’est vraiment passé comme prévu. D’abord éloigné du conseil d’administration, Parker a tenté de revenir par la fenêtre au moment de la bisbille entre Textor et Aulas au printemps 2023, assurant même que l’Américain lui avait confié vouloir lui donner des prérogatives plus importantes. Un an et demi plus tard, rien à bouger, ou du moins pas dans le bon sens.

"Je pense que Textor veut vendre" sa participation

John Textor a vendu l’Arena qui a été rachetée par Jean-Michel Aulas, malgré un projet mené par le champion NBA. La stratégie a été de recentrer les activités d’Eagle autour du foot et Tony Parker l’a désormais bien compris. "OL Group, c'est fini ! La stratégie de Textor, c'est le foot seulement. Il n'est pas intéressé par le basket, a confié le propriétaire de l’ASVEL dans L’Équipe. Avec l'OL, on n'est plus une famille. L'OL reste actionnaire dans le club cette saison (à hauteur de 25 %), mais je pense qu'ils veulent vendre. Avec Jean-Michel Aulas, on voulait faire de grands trucs ensemble. On fera autrement." La collaboration débutée il y a maintenant cinq ans devrait donc prendre fin dans les mois à venir. Pas sûr néanmoins que sur ce coup, John Textor n’en retire une grosse somme.