PSG - OL : pas de déplacement pour les supporters lyonnais

Un arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine interdit la présence de supporters lyonnais aux abords à l'intérieur du Parc des Princes dimanche pour le choc entre le PSG et l'OL.

Si les supporters lyonnais veulent faire le déplacement au Parc des Princes dimanche, il faudra vraisemblablement qu'ils soient discrets et que ce soit par leurs propres moyens. À l'approche du choc entre le PSG et l'OL dimanche 15 décembre, le préfet des Hauts-de-Seine, Laurent Nuñez, a en effet pris un arrêté. Celui-ci vise à interdire la présence de fans rhodaniens, "ou de personnes se comportant comme tels", aux abords et au sein du Parc des Princes.

Une mesure valable du dimanche à 17h45 au lundi 16 à 1 heure du matin. Ils n'auront pas le droit de se trouver à Paris, mais aussi dans la commune de Boulogne-Billancourt. Pour justifier cette décision, la Préfecture a mis en avant le nombre de spectateurs lyonnais ("entre 700 et 900"), et de personnes désignées comme "ultras" ("de 300 à 500"), attendus dans le parcage visiteurs. L'usage d'engins pyrotechniques est également mentionné.

Ne pas revivre les incidents de la Coupe de France

Surtout, les derniers événements lors de rencontres opposant les deux équipes n'ont pas plaidé en la faveur des supporters. Lors de la dernière finale de la Coupe de France en mai dernier, on se souvient des terribles affrontements au péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais).

Plusieurs mois après les faits, et alors que les déplacements des fans sont de plus en plus rares, ou du moins très encadrés, les autorités n'ont pas voulu prendre le moindre risque. Pour le dernier déplacement de l'année, prévu le 21 décembre à Valenciennes en Coupe de France, les informations devraient pareillement bientôt tomber. À voir si les Lyonnais seront autorisés à venir soutenir leur club contre l'Entente Feignies Aulnoye.