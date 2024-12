Qualifié depuis la journée précédente, l’OL féminin a l’occasion de valider sa première place du groupe mercredi soir (18h45) contre Galatasaray. L’objectif numéro de ce déplacement en Turquie.

Il n’a fallu que quatre matchs pour que l’OL féminin valide sa place en quarts de finale de Ligue des champions. Certains diront que cela reflète un certain manque d’adversité et une vraie différence de niveau à ce stade de la compétition. Difficile de donner tort à ces réfractaires, bien que les joueuses lyonnaises aient fait le travail pour s’offrir une qualification aisée. Le voyage en Turquie et le match contre Galatasaray mercredi (18h45) pourraient donc se retrouver dénués de tout intérêt. C’est mal connaitre Joe Montemurro qui a rappelé l’importance de cette confrontation. "Cela reste un match de groupe de la Ligue des champions et nous sommes dans un célèbre stade contre une équipe célèbre, il est donc important que nous fassions une bonne performance, c'est la chose la plus importante", a déclaré le coach ce mardi en conférence de presse.

"Avoir la meilleure opportunité pour le prochain tour"

Un discours bien huilé pour garder ses joueuses sous pression malgré une qualification déjà acquise. Toutefois, il y aura bien un enjeu mercredi au stade Ataturk pour l’OL féminin. Avec Eugénie Le Sommer de retour dans le groupe, les Fenottes ont une première place à valider. Une victoire ou un nul et l’AS Roma ainsi que Wolfsburg ne pourraient plus revenir sur les pas lyonnais. "Nous voulons nous assurer que nous terminons cette partie de la saison de la meilleure des manières. On doit s'assurer que nous faisons ce qu'il faut mercredi soir et que nous validons la tête du groupe, parce que, comme je l'ai déjà dit, cela nous donnera une meilleure opportunité pour le prochain tour."

Le décor turc est planté pour l’OL féminin.