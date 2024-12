Andris Treimanis lors de Slavia Prague – Ajax en Ligue Europa (Photo by Jeroen Putmans / ANP MAG / ANP via AFP)

Pour le 6e rendez-vous de Ligue Europa, l’OL reçoit l’Eintracht Francfort. Andris Treimanis, venu tout droit de Lettonie, dirigera cette rencontre.

Duel de haut de tableau jeudi soir au Parc OL (21h). Ayant repris du poil de la bête dans cette Ligue Europa grâce à sa victoire contre Qarabag (4-1), l'OL reçoit l'Eintracht Francfort pour un rendez-vous qui sent bon le football offensif. Si les spectateurs présents à Décines devraient en avoir pour leur argent, il reste un enjeu sportif sur le terrain et non des moindres. En retrouvant le top 8 lors de la dernière journée, les joueurs de Pierre Sage ont retrouvé une position plus en adéquation avec leur objectif. Celui de se qualifier directement pour les 8es et de ne pas passer par les barrages. La venue de Francfort, troisième et invaincu, va servir de vrai test et peut pousser un peu plus la formation lyonnaise vers ce rendez-vous printanier.

Un arbitre qui dégaine les cartons

Pour cette rencontre de la 6e journée, l'UEFA a choisi un arbitre letton pour dicter le tempo de la partie. Andris Treimanis donnera le coup d'envoi à 21h du côté du Parc OL. Il a déjà arbitré par deux fois en Ligue Europa avec les rencontres Slavia Prague - Ajax et Viktoria Plzen - Real Sociedad. Deux rencontres durant lesquelles Treimanis a plutôt eu la gâchette facile avec 16 cartons jaunes donnés et un carton rouge. Nicolas Tagliafico, sous le coup d’une suspension, va devoir faire attention. Pour cet OL - Francfort, l'arbitre sera assisté par ses compatriotes Haralds Gudermanis et Aleksejs Spasennikovs. Aleksandrs Golubevs aura le rôle de quatrième arbitre, tandis que les Néerlandais Pol van Boekel et Dennis Higler s'occuperont de la VAR.