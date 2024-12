Ligue Europa : l’Eintracht Francfort ne s’entraînera pas au Parc OL

N’ayant plus l’obligation de s’entraîner à l’extérieur avant un match européen, l’Eintracht Francfort n’arrivera à Lyon que mercredi en fin d’après-midi. Les coéquipiers d’Hugo Ekitiké s’entraîneront en Allemagne à la veille du match contre l’OL.

Besiktas et l’Olympiakos avaient déjà adopté la même stratégie et cela semble de plus en plus courant. L’OL n’y a pas encore succombé lors de ses déplacements européens, mais de plus en plus de clubs font le choix de ne plus faire de reconnaissance terrain les veilles de match. L’Eintracht Francfort a décidé de ne pas effectuer d’entraînement du côté du Parc OL mercredi comme nous l’a communiqué le club lyonnais ce mardi. Les Allemands n’arriveront dans la capitale des Gaules que mercredi en fin d’après-midi et auront effectué leur séance de veille de match dans leur centre d’entraînement situé à quelques mètres de la Commerzbank-Arena.

La conférence d'avant-match bien à Décines

En arrivant à Lyon, l’Eintracht Francfort se contentera simplement de venir répondre aux questions lors de la traditionnelle et obligatoire conférence de presse. Comme souvent, la presse allemande sera en nombre du côté de Décines avec pas moins d’une trentaine de journalistes accrédités au Parc OL pour ce 6e rendez-vous de Ligue Europa. Dino Toppmöller et le joueur qui l’accompagnera ne devraient donc pas être trop dépaysés sous les coups de 19h mercredi.