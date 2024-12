Lundi soir, TKYDG accueillait Georges Mikautadze, attaquant de l’OL. Vous pouvez retrouver sur nos plateformes le replay de cette émission spéciale.

Comme chaque semaine, l’équipe de Tant qu’il y aura des Gones était en plateau lundi soir pour un numéro de votre émission consacrée à l’actualité de l’OL. Mais cet opus était quelque peu particulier car l’invité n’était autre que Georges Mikautadze, attaquant de l’Olympique lyonnais. En compagnie de Razik Brikh, Enzo Reale et Nicolas Puydebois, le buteur lyonnais est revenu sur cette première partie de saison avec l'OL, lui qui a été la recrue phare du mercato estival lyonnais.

Vous avez raté le direct lundi soir ? Pas de panique, le replay de cette émission spéciale est disponible sur nos plateformes, YouTube, mais aussi Twitch. L'occasion de profiter de la pause déjeuner par exemple pour écouter Georges Mikautadze parler de son but à Angers, de sa relation avec Alexandre Lacazette ou tout simplement de ses inspirations qui lui ont permis d'atteindre le monde professionnel à Metz puis désormais dans son club de cœur. Une heure de discussion avec un joueur qui reprend peu à peu la confiance devant le but et qui souhaite "marquer l'histoire" entre Rhône et Saône.