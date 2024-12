Parti au Qatar pour la Coupe Intercontinentale des clubs, Botafogo n’en a pas encore fini avec sa saison. Toutefois, la question des avenirs de Thiago Almada et Luiz Henrique, annoncés vers l’OL, est au centre des attentions.

Après la Copa Libertadores et le championnat du Brésil, Botafogo souhaite accrocher un dernier trophée dans cette année 2024. Ayant pris la direction du Qatar dans la foulée du titre national, John Textor et l’ensemble du club brésilien vont disputer la Coupe Intercontinentale des clubs en cette fin décembre. Une compétition de plus avant de se tourner définitivement vers la trêve, mais surtout le mercato. Avec tous ces succès, les joueurs de Botafogo ont forcément attiré les regards et le marché de l’hiver s’annonce mouvementé. "Ce ne sont pas seulement les fans qui sont inquiets. Nous le sommes aussi, parce que remplacer des athlètes de ce niveau n'est pas facile", a confié sur ESPN Brazil Alessandro Brito.

"Des joueurs lyonnais pourraient venir ici"

Le directeur sportif de Botafogo va avoir du pain sur la planche à partir du 20 décembre prochain, date de la finale de la Coupe Intercontinentale. Entre les départs à gérer et les remplaçants à trouver, les semaines risquent de ne pas être de tout repos, même si aucun plan de route ne semble avoir pour le moment été fixé. Interrogé sur les futurs de Thiago Almada et Luiz Henrique, envoyés du côté de l’OL, Brito a laissé planer le mystère. "Nous ne savons toujours pas, nous ne savons toujours pas. Nous avons beaucoup parlé. On a eu une réunion avec John Textor, on réfléchit à différentes situations, rester jusqu'au milieu de l'année, aller à Lyon pour pouvoir aussi valoriser ces joueurs, des joueurs lyonnais qui pourraient venir ici. On est encore en train de se projeter en 2025."

Entre les sorties médiatiques des uns et des autres, difficile de vraiment s’y retrouver. Un peu à l’image de cette multipropriété.