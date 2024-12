TKYDG - Mikautadze : "Je veux marquer l’histoire de l’OL"

Arrivé cet été avec l’étiquette de successeur d’Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze prend pour le moment son mal en patience. Après des débuts compliqués, l’attaquant de l’OL reprend confiance avec son club de cœur.

Malgré la bonne dynamique, la reprise fait toujours un peu mal. Après un jour de repos dimanche, les joueurs de l’OL ont repris l’entraînement lundi après-midi pour préparer la venue de l’Eintracht Francfort jeudi (21h) à Décines. Les jambes étaient donc un peu lourdes pour Georges Mikautadze au moment de se présenter sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" lundi soir. Toutefois, cette heure de conversation a permis de découvrir un jeune homme timide, mais à l’aise, respectueux tout en ayant des convictions. Un peu à l’image du joueur qu’il est sur le terrain.

En revenant à Lyon, chez lui, Mikautadze a fait le choix du cœur, lui qui n’avait pas été gardé en U15 en raison de sa petite taille notamment. Pas une revanche, mais simplement un rêve de pouvoir porter ce maillot qui le suit depuis sa plus tendre enfance. "J’avais des touches en France et à l’étranger, mais mon souhait était de rester en France. Et le deuxième était de venir ici à Lyon. Il y a forcément de la déception quand on te dit que ton rêve ne se réalisera pas, ou du moins pas ici. Mais j’ai continué à travailler et ça a payé."

"Je suis patient, le collectif passe avant tout"

Le travail, peut-être ce qui caractérise le mieux le trait de caractère de Georges Mikautadze. Que ce soit pour atteindre cette ambition de passer un jour professionnel ou pour remonter la pente après des débuts compliqués à l’OL depuis son arrivée cet été. Recrue phare du mercato estival lyonnais, le Géorgien a forcément vu les attentes être au rendez-vous, d’autant plus en prenant le numéro 69 et en faisant rêver les supporters d’une association avec Alexandre Lacazette. La réalité a été bien différente puisque les deux buteurs n’ont été titularisés ensemble qu’à une seule reprise contre Strasbourg et que la disette de buts s’est étirée dans le temps pour les deux. Pas de quoi faire perdre sa sérénité à Mikautadze qui avoue qu’il "manquait ce petit truc de l’attaquant. Il y a eu du travail et beaucoup d’entraînement derrière."

Effectuant notamment pas mal de travail à la vidéo et sur le terrain avec Damien Della Santa, l’un des adjoints de Pierre Sage, l’ancien Messin a retrouvé la mire contre Auxerre et enchaîne ces derniers matchs avec un doublé contre Qarabag puis un magnifique but contre Angers samedi. Le signe d’une histoire enfin lancée avec l’OL, son club de toujours ? L’attaquant l’espère, lui qui fait pour le moment preuve de patience. "Un compétiteur a envie de jouer tous les matchs, mais c’est au coach de faire les choix (sourire). Il y a Alexandre Lacazette qui est un grand nom du club. Je suis quelqu’un qui est assez patient, le collectif passe avant tout."

"Avoir deux attaquants qui marquent, c'est une bonne chose"

Respectueux tout en étant ambitieux, Georges Mikautadze sait ce qu’il veut. Si faire toute sa carrière à l’OL est pour le moment une question sensible, d’autant plus dans le football d’aujourd’hui, l’attaquant a le cœur rouge et bleu et veut "marquer l’histoire du club. Que ce soit par des buts ou avec des titres." Quand le club lyonnais pouvait n’être qu’une étape pour certains à un moment donné, Georges Mikautadze veut malgré tout s’inscrire dans la durée. Avec Alexandre Lacazette, il a un bon exemple de cette longévité au sein du club qui n’empêche pas de performer au haut niveau. Concurrents sur le terrain, les deux buteurs peuvent s’apporter l’un à l’autre.

Dans cette année qui doit servir pour beaucoup de passage de flambeau, l’OL a tout à gagner de cette "concurrence saine" même s’il faut gérer les égos propres aux attaquants. "J’ai marqué un doublé, il a marqué un triplé derrière. On se pousse, il se donne à fond, moi aussi et c’est bénéfique pour le collectif. Que tu mettes l’un ou l’autre, c’est bon d’avoir un attaquant qui marque." Après quelques mois de réacclimatation à un environnement dans lequel les sollicitations ont pu être nombreuses avec ce retour à la maison, Georges Mikautadze a réussi "à faire la part des choses hors du terrain" et a désormais les idées bien claires : suivre les pas de son ainé tout en traçant son propre chemin pour marquer l’OL à sa manière. Et ainsi rendre encore plus belle cette histoire contrariée il y a dix ans.