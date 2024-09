Alexandre Lacazette (OL) face à Strasbourg (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

La semaine dernière, l’OL a dévoilé et porté contre Strasbourg son troisième maillot de la saison. Une tunique qui rencontre un vrai succès commercial, tandis que les flocages Mikautadze, Lacazette et Fofana ont les faveurs des supporters.

Pour certains, les couleurs utilisées ne représentent en rien Lyon et qu’une tunique vintage comme la saison dernière aurait bien plus fait l’affaire. Pourtant, le troisième maillot aux tons pastel de l’OL connait déjà un petit succès auprès des fans. La formation lyonnaise l’a porté pour la première fois vendredi dernier contre Strasbourg, mais certains supporters avaient déjà fait un passage par la boutique pour être raccord avec leurs joueurs préférés. Le lancement de ce troisième maillot est un succès commercial pour le moment.

Selon les informations récoltées par Olympique-et-Lyonnais, ce démarrage est le 2e meilleur lancement en termes de ventes d’un maillot third pour l’OL. Cela représente +115% par rapport à celui qui avait été édité pour la saison 2023-2023. Cela vient surtout compenser le flop de la saison dernière et de ce maillot aux multiples couleurs et que certains avaient rebaptisés "maillot clown". Il n’avait d’ailleurs été porté qu’à une seule reprise par les joueurs de Pierre Sage lors de la défaite au Vélodrome contre l’OM.

Fofana, nouvelle coqueluche des supporters

Voir les trois maillots de cette saison 2024-2025 faire l’unanimité ravit forcément au sein du club et cela peut laisser espérer un bon exercice. D’autant plus que l’OL peut s’appuyer sur certaines personnalités au sein du vestiaire pour booster les ventes. Si aucun chiffre n’a été communiqué, un trio se dégage dans les flocages les plus vendus depuis le début de la saison. De retour dans son club de cœur, Georges Mikautadze a frappé fort en choisissant le numéro 69, qui s’arrache comme des petits pains.

Cela permet au Géorgien de s’asseoir à la table d’Alexandre Lacazette, dont la cote de popularité ne fléchit pas malgré les années. Comme c’est souvent le cas pour les récompenses individuelles, l’OL réalise la majorité de ses flocages sur des joueurs offensifs. Mais ce n’est ni Rayan Cherki, ni Saïd Benrahma qui complète ce podium. La palme revient à la nouvelle coqueluche du Parc OL, Malick Fofana. Les trois offensifs se détachent nettement dans la vente de ces flocages, laissant Benrahma mener ensuite le reste des troupes.