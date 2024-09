OL : trois internationaux sur le pont ce vendredi

Moussa Niakhaté (OL) (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Ce vendredi, trois joueurs de l’OL sont de nouveau sur le pont dans cette trêve internationale. Toutefois, seul Moussa Niakhaté joue une rencontre avec un enjeu majeur.

La suite de la trêve internationale se poursuit pour les joueurs de l’OL. Hormis Malick Fofana qui ne jouera qu’un amical mardi, les neuf autres Lyonnais auront été sur le pont dans cette première semaine. Seuls Moussa Niakhaté et Saël Kumbedi n’avaient pas encore foulé la pelouse avec le Sénégal et l’équipe de France U20. Ce sera fait ce vendredi soir avec un premier match de qualification pour le Sénégalais. Comme ses compères africains en club, Niakhaté entame cette phase qualificative pour la CAN 2025 avec la réception du Burkina Faso à 21h.

Placés dans le groupe du Burundi et du Malawi, les Lions de la Teranga ne devraient, sur le papier, pas avoir de mal à prendre l’une des deux places qualificatives. Encore faut-il le montrer sur le terrain et ce premier match face aux Burkinabés peut mettre le Sénégal sur de bons rails. Lors de deux derniers rassemblements, Moussa Niakhaté avait disputé un match et était resté sur le banc pour le deuxième. Bis repetita durant cette trêve ?

Un amical pour Kumbedi, deuxième match à Limoges pour Molebé

Quoi qu’il en soit, le Sénégalais est le seul avec un véritable enjeu. Enzo Molebé et l’équipe de France U18 ont certes l’opportunité de faire un grand pas vers le sacre au Tournoi de Limoges, mais cela reste avant tout une compétition amicale. Toutefois, après le nul (2-2, victoire au tab) contre la Suisse, les Français espèrent l’emporter dans les 90 minutes du match au stade Beaublanc à 18h contre le Portugal. Cela permettrait de préparer le dernier rendez-vous contre l’Angleterre d’Alejandro Gomes Rodriguez avec plus de sérénité dimanche. Enfin, Saël Kumbedi dispute ce vendredi le premier des deux amicaux de l’équipe de France U20 contre la Suisse. Deux rencontres à huis clos du côté de Clairefontaine afin de tester les forces en présence.