Florent Malouda lors d’OL – Porto en 2003 – 2004 (Photo by Franck FIFE / AFP)

Jeudi soir, Saint-Marin a remporté son premier match depuis 20 ans contre le Liechtenstein (1-0). Cela faisait depuis le 28 avril 2004 que la sélection n’avait plus gagné. L’OL était alors triple champion de France.

Il va rester dans l’histoire de Saint-Marin. En trouvant le chemin des filets jeudi soir, Nicko Sensoli est une légende de la sélection puisque son but a permis de l’emporter 1-0 contre le Liechtenstein pour la première journée de la Ligue des Nations. Dans ce duel entre deux nations incapables de gagner depuis des années, Saint-Marin a donc mis fin à 20 ans de disette. Il fallait remonter au 28 avril 2004 pour voir le micro-Etat enclavé en Italie fêter une victoire. C’était déjà contre le meilleur ennemi qu’est le Liechtenstein. Une éternité qui va donc projeter le jeune Sensoli (19 ans) dans la légende saint-marinaise et qui permet aussi de faire un retour dans le passé. Alors que les supporters de l’OL s’impatiente de la décennie de disette sur les titres, on ne peut imaginer la joie des rares fans de Saint-Marin, après 20 ans d’attente.

Puydebois dans l'effectif lyonnais

À l’époque, la Grèce n’avait pas encore été sur le toit de l’Europe avec sa victoire à l’Euro au Portugal. Toutefois, l’OL dominait déjà les débats sur la scène française. En même temps que Saint-Marin remportait son match, le club lyonnais allait soulever lui son troisième trophée de champion de France consécutif. Les stars d’alors ne s’appelaient pas Alexandre Lacazette ou Nemanja Matic mais bien Juninho, Grégory Coupet ou encore Sidney Govou. Notre consultant Nicolas Puydebois était aussi de la partie. Les Lyonnais avaient fini avec trois points d’avance sur le PSG mais avaient encore en travers de la gorge l’élimination en Ligue des champions. Les hommes de Paul Le Guen avaient été étouffés par le FC Porto de José Mourinho, futur vainqueur de l’édition, en quarts de finale.

Le groupe de l'OL au cours de la saison 2003-2004 : Coupet, Vercoutre, Puydebois - Caçapa, Müller, Sartre, Delmotte, Berthod, Deflandre, Réveillère, Edmilson - Essien, Violeau, Diarra, Clément, Gomez, Dhorasoo, Juninho, Carrière, Bergougnoux - Malouda, Govou, Elber, Luyindula, Viale