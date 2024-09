OL Académie : le programme du week-end

Comme c’est le cas depuis deux semaines, les trois équipes masculines de l’OL Académie sont sur le pont. Avec un derby contre Chassieu-Décines pour la réserve.

Pour revoir les équipes féminines de l’OL en action, il va encore falloir patienter un peu. L’accent est donc mis sur les garçons depuis deux semaines au sein de l’Académie. Pour le moment, la reprise a été plutôt correcte avec une réserve invaincue en deux matchs avec deux victoires. Les U19 et les U17 ont eux alterné le chaud et le froid, mais avec de vraies promesses dans le jeu. Une semaine après une démonstration dans le derby contre Saint-Etienne, les joueurs d’Amaury Barlet lanceront ce week-end à l’Académie. Les U17, invaincus avec un nul et une victoire, reçoivent samedi à 16h le JS Ajaccio. Une rencontre apriori facile sur le papier puisque les Corses sont actuellement lanterne rouge de la poule D avec deux défaites et -6 au goal-average. Attention toutefois à l’excès de confiance chez les jeunes Lyonnais.

Retour à Meyzieu pour Nicolas Munda avec Troyes

Être en pleine bourre, c’est pour le moment ce que vit la réserve de l’OL depuis le début de la saison. Renforcée notamment par de nombreux 2003 comme Florent Sanchez qui n’a pas quitté le club durant l’été, la formation de Gueïda Fofana est sur un petit nuage. Leader de la poule I, l’OL reste sur un festival offensif contre Seyssinet (7-1) avec des performances XXL de Sekou Lega et Chaïm El Djebali. Les Lyonnais espèrent bien poursuivre sur cette lancée avec un derby décinois à se mettre sous la dent samedi (20h).

Après les pros début juillet, Chassieu-Décines va se frotter à la réserve et espère débloquer son compteur de points… Pour l’OL, ce sera aussi l’occasion de préparer le début de la Premier League International Cup jeudi prochain contre Blackburn. Enfin, ce week-end à l’Académie se terminera dimanche avec les retrouvailles entre Nicolas Munda et l’OL. Après douze saisons au club et une fin d’aventure compliquée, l’entraîneur a pris en main les U19 de Troyes durant l'été. Ces derniers seront opposés à leurs homologues lyonnais dimanche à 15h du côté de Meyzieu.

Le programme de l’Académie :

Réserve : Chassieu-Décines - OL, samedi 20h

U19 : OL - Troyes, dimanche 15h

U17 : OL - JS Ajaccio, samedi 16h