Pour la deuxième saison de suite, la réserve de l’OL va participer à la Premier League International Cup. Quatre rencontres seront au programme contre Blackburn, Middlesbrough, Sunderland et West Ham.

Avec la création de la fameuse Ligue Espoirs regroupant plusieurs équipes réserves de clubs de Ligue 1, on aurait pu croire que l’OL allait se joindre à la partie. Finalement, le club lyonnais a préféré ne pas donner suite pour le moment et ne sera pas présent cette saison dans ce championnat créé par la FFF. La réserve rhodanienne va continuer à évoluer en National 3. Elle ajoutera quelques dates à son calendrier avec la Premier League International Cup. Pour la deuxième saison consécutive, le groupe de Gueïda Fofana va disputer ce championnat amical regroupant des formations anglaises et européennes.

Premier match le 12 septembre prochain

La saison dernière, les Lyonnais n’avaient pas dépassé le stade de la phase de poules, à la différence de buts. Forcément, l’objectif est donc de faire mieux pour ce nouvel exercice avec une qualification pour les play-offs. Placé dans le groupe B avec l’Athletic Bilbao ou encore Benfica, l’OL n’affrontera pas ces clubs. La formule veut que les clubs européens affrontent ceux d’Angleterre. Ce seront donc les formations de Blackburn, Middlesbrough, Sunderland et West Ham qui se présenteront sur le chemin de Sekou Lega et de ses coéquipiers. Le premier match se tiendra le 12 septembre prochain à Blackburn.

Le calendrier de la réserve en Premier League International Cup

12 septembre (20h) : Blackburn - OL

1er octobre (20h) : Sunderland - OL

30 octobre (20h) : Middlebrough - OL

3 décembre (20h) : West Ham - OL