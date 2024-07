Académie : pourquoi l'OL ne participe pas à la Ligue Espoirs

Participant à la Premier League International Cup depuis la saison dernière, l'OL ne disputera pas la Ligue Espoirs lancée début octobre.

Estimant que les jeunes professionnels ont de moins en moins de temps de jeu, entre les bancs plus allongés et les journées de Ligue 1 le dimanche contre le samedi pour les réserves, la LFP et la FFF ont lancé, comme révélé par L'Equipe, une toute nouvelle compétition. La Ligue Espoirs comme elle s'appelle, verra le jour début octobre.

Tout n'est pas encore totalement ficelé, mais le principe est que les formations engagées disputent six rencontres, plus les demi-finales et la finale. Pour le format, il s'agira de rencontres d'1h30 sans prolongation, avec directement une séance de tirs au but en cas d'égalité. Ces affiches serviront à donner un maximum de temps de minutes aux jeunes éléments des groupes professionnels et de la réserve. Les confrontations auraient lieu le lundi à 14h30.

Le PSG, l'OM, Saint-Étienne ou encore Nice y participeront

Seize équipes sont fortement pressenties pour y participer : Toulouse, Monaco, Saint-Étienne, Nantes, Montpellier, Strasbourg, PSG, Paris FC, Ajaccio, Auxerre, Nice, Bordeaux, Rennes, Caen, Le Havre et l'OM. Des clubs du premier et du deuxième échelon français, mais pas l'OL donc.

La raison de cette absence est simple. Depuis la saison dernière, l'Olympique lyonnais est engagé dans la Premier League International Cup, un tournoi amical le mettant aux prises avec des concurrents anglais, mais aussi d'autres écuries U21 ou U23 de pays européens (Pays-Bas, France, Espagne, Écosse ou encore Portugal). Avec déjà la PLIC à disputer, à laquelle il faut ajouter le championnat de National 3, le groupe de Gueida Fofana a déjà fort à faire, d'autant plus qu'il a prouvé qu'il pouvait se montrer au niveau dans ces deux épreuves.

L'OL a été à la hauteur dans les deux compétitions

Rappelons que les Gones ont terminé sixièmes de N3 lors de l'exercice 2023-2024, après leur rétrogradation l'an dernier. Ils ont aussi frôlé la qualification pour les quarts de finale de la PLIC, étant devancés seulement à la différence de buts par Chelsea. Leur bilan était alors de deux succès, un nul et une défaite dans la phase de classement.