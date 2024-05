OL : le bilan de la saison 2023-2024 pour la réserve 

Pour son premier exercice en National 3 après la descente de la saison passée, la réserve de l’OL a terminé 6e, étant globalement toujours bien ancrée dans le ventre mou.

Une saison avec des hauts, des bas, et une grande nouveauté. Reléguée en National 3 à la suite de l’exercice 2022-2023, la réserve de l’Olympique lyonnais n’a jamais joué le haut du tableau pour une éventuelle remontée (qui revient à l’AS Saint-Priest), mais n’a pas non plus tremblé pour se maintenir dans cette division.

Avec un bilan de onze succès, pour cinq nuls et dix revers, l’équipe de Gueïda Fofana est essentiellement restée dans le ventre mou, alternant le bon (une victoire contre Saint-Etienne, trois succès de suite à deux reprises…) et le moins bon, à l’image de l’ultime sortie de l’année (défaite 5-2 à Clermont) ou des points perdus chez des mal classés. Sur courant alternatif, la formation rhodanienne a fini le championnat avec 38 unités au compteur.

Découverte de la PLIC

Elle a également profité de cette saison pour découvrir la Premier League International Cup, une compétition disputée par des clubs anglais, mais aussi espagnols, écossais, portugais ou encore néerlandais. Les Gones ont plutôt bien figuré dans ce tournoi amical (deux succès, un nul et deux revers), mais cela n’a pas suffi à atteindre la phase suivante. Ils ont été éliminés à la différence de buts par rapport à Chelsea. Cela leur a tout de même permis de vivre des déplacements européens presque comme les grands.

Certains joueurs comme Mohamed El Arouch (six apparitions) ou Yannis Lagha (douze) n’ont pas eu le temps de jeu espéré au début de l'exercice. Au contraire, certains 2006 ont pu faire leurs premiers pas à ce niveau et commencé à appréhender le football d’adulte. Les éléments les plus utilisés par le staff sont le capitaine Islamdine Halifa (25 parties), Jérémy Mounsesse (25), Moussa Kanté (24) et Chaïm El Djebali (24), le meilleur passeur (6).

Perret, la révélation

Côte buteur, Romain Perret (2005) est incontestablement l’une des révélations de la réserve de l’OL (12 réalisations). Il termine devant Sekou Lega, revenu à l’hiver (9). Prêté à Bastia durant six mois, il a été précieux en 2024 pour ses jeunes coéquipiers, lui le joueur de la génération 2003. Avec 6 buts, Djibrail Dib s’est lui aussi signalé malgré seulement 16 rencontres disputées.