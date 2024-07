Cet été, l'OL affrontera FC St. Pauli le mercredi 24 juillet

Après Chassieu-Décines puis le WSG Tirol, l'OL a communiqué le nom de son troisième adversaire lors de sa préparation. Il s'agit du FC St. Pauli.

Et de cinq. Ce mardi, l'OL a officialisé le nom de son troisième adversaire lors de sa campagne de matchs amicaux. Pierre Sage et son groupe affronteront Chassieu-Décines le 13 juillet, un peu plus d'une semaine après la reprise. Ils partiront ensuite en stage en Autriche, où deux rencontres sont prévues. La première face au WSG Tirol le 19, puis, et c'est la nouveauté, contre le FC St. Pauli. Rendez-vous le mercredi 24 juillet à 18 heures pour ce duel.

Champion de Bundesliga II

Tout juste promu en Bundesliga, le club allemand vient de décrocher le titre de champion de deuxième division. A noter que la formation basée à Hambourg a changé d'entraîneur. Pour remplacer Fabian Hürzeler, parti à Brighton, elle a misé sur Alexander Blessin, ancien coach de l'Union Saint-Gilloise avec laquelle il a terminé deuxième de Jupiler Pro League lors de l'exercice 2023-2024 (Belgique).

De retour en France le 25 juillet, l'Olympique lyonnais se mesurera ensuite au Torino, avant un autre stage à Divonne-les-Bains du 5 au 8 août puis un choc contre Arsenal le dimanche 11 août. Une dernière confrontation devrait être annoncée pour cette présaison, vraisemblablement entre le 4 et le 6 août.

Le calendrier de la préparation (encore incomplet)

Samedi 13 juillet : OL - Chassieu-Décines (N3)

Stage en Autriche du 15 au 25 juillet

Vendredi 19 juillet : WSG Tirol (AUT) - OL (Gernot Langes Stadion)

Mercredi 24 juillet : FC St. Pauli - OL (Silberstadt Arena)

Mercredi 31 juillet : OL - Torino (ITA) (Stade Pierre-Rajon)

Stage à Divonne-les-Bains du 5 au 8 août

Dimanche 11 août : Arsenal (ANG) - OL (Emirates Stadium)