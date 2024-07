OL : Pierre Sage va changer de costume

Après l'obtention du BEPF, Pierre Sage s'apprête à prolonger pour deux saisons avec l'OL. Il ne sera alors plus l'entraîneur intérimaire, mais bel et bien un coach comme les autres.

Depuis huit mois, beaucoup de choses ont changé dans le quotidien de Pierre Sage. S'il ambitionnait bien sûr depuis un moment de se lancer dans l'aventure en tant qu'entraîneur, il n'imaginait pas aussi vite se retrouver propulsé à la tête de l'Olympique lyonnais. Et pourtant, après un peu plus d'un semestre sur le banc, il a évité au club, pas tout seul évidemment, un accident industriel (la descente en Ligue 2), accroché une qualification en Ligue Europa (6e de Ligue 1) et réalisé un beau parcours en Coupe de France (finaliste).

Pour une première expérience de coach d'une équipe première, impossible de dire que le technicien de 45 ans n'a pas dépassé toutes les espérances placées en lui. "Il faut se mettre au niveau rapidement car on est vite jugé", nous avait-il confié lors de son passage dans Tant qu'il y aura des Gones. Ce qu'il a su faire en gagnant 19 matchs sur 28 toutes compétitions confondues (plus la qualification contre Strasbourg aux tirs au but), dont 15 en Ligue 1, pour permettre à l'Olympique lyonnais de faire plus que sauver les meubles.

Il a gagné sa légitimité

C'est pour toutes ces raisons, en plus d'avoir obtenu son BEPF, l'adhésion du groupe et d'avoir valorisé plusieurs joueurs, que le Jurassien était tout à fait légitime pour une prolongation de son contrat. Aujourd'hui, comme nous l'annoncions il y a quelques semaines lorsque c'était en bonne voie, c'est chose faite. Il sera très bientôt officiellement lié à l'OL jusqu'en 2026. En plus de ces deux années, une troisième en option s'est glissée dans l'accord, ainsi que le rapporte L'Equipe. Elle pourrait être automatiquement levée s'il atteint des objectifs.

C'est dans ce contexte que Pierre Sage va retrouver une partie de son effectif vendredi pour la reprise de l'entraînement. Le 5 juillet marquera pour le natif de Lons-le-Saunier le début d'une nouvelle aventure, certainement plus délicate que la première, mais toute aussi exaltante pour lui. Car désormais, ce n'est plus l'entraîneur intérimaire qui est parvenu à faire remonter sa formation au classement comme personne avant lui. Cela lui assure un certain bagage et peut-être un parapluie face aux critiques qui pourraient pleuvoir si l'entame de saison est difficile, mais il sera surtout jugé plus durement que lors de ses six premiers mois en poste. La fin de la période d'essai en quelque sorte.

Un nouveau fonctionnement à découvrir

Il va découvrir la gestion des rendez-vous européens, celle de la présaison et des retours au compte-gouttes de ses joueurs. Il devra aussi apprendre à jongler avec les cas de chaque footballeur durant ce mercato dans lequel tout peut aller très vite pour un transfert. En clair, tout ce qui rythme la vie d'un coach établi. Il lui faudra aussi s'habituer à diriger un staff qui s'est renouvelé cet été, avec des départs et des arrivées non négligeables.

S'il ne les avait pas fait venir directement, Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca ont rejoint Lille et Bruno Genesio. Ils occupaient une place importante dans l'organisation, et il sera intéressant d'observer le futur fonctionnement de l'encadrement technique avec les arrivées de Jorge Maciel et Rui Lemos. Un troisième homme, Denis Valour, devrait renforcer l'organisation.

Il ne faudra pas s'attendre à voir l'Olympique lyonnais lutter pour le titre, car on le sait, les manques sont encore nombreux. Parti de très loin lors de l'exercice 2023-2024, l'OL peut tout de même viser une nouvelle qualification en coupe d'Europe, ce qui validerait le travail accompli depuis novembre 2023. Si cet objectif est coché, cela signifie que Pierre Sage a confirmé son travail des premiers mois. Au vu des précédentes saisons, c'est ce qu'on peut souhaiter pour le club qui trouverait enfin un peu de stabilité. Une donnée essentielle s'il veut à terme retrouver les sommets du championnat et la Ligue des champions.