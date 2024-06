OL : le point sur la préparation estivale des Lyonnais

Prévue pour le 5 juillet, la reprise des joueurs de l’Olympique lyonnais va rapidement arriver. Les hommes de Pierre Sage effectueront deux stages, un en Autriche et le second à Divonne-les-Bains.

Après un exercice 2023-2024 riche en rebondissements, la plupart des joueurs de l’OL sont en vacances, sauf quelques exceptions. Orel Mangala est à l’Euro 2024 avec la Belgique, tandis qu’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki sont avec les Bleuets pour préparer les JO. Nicolas Tagliafico, lui, joue la Copa América avec l'Argentine. Les quatre internationaux rateront donc le retour à l’entraînement, prévu le 5 juillet. Le samedi 13 juillet, les protégés de Pierre Sage affronteront Chassieu-Décines. Un premier test, qui à officialisé ce mardi, contre une formation évoluant en National 3.

Deux stages différents pour l'OL

Deux jours après le probable match de reprise, le groupe lyonnais s’envolera pour l’Autriche. Là-bas, l’équipe rhodanienne sera opposée au WSG Tirol le 19 juillet. Ensuite, les partenaires de Corentin Tolisso rentreront en France. Comme quasiment chaque année depuis plusieurs saisons, l’OL jouera un match amical à Bourgoin. Cet été, les Lyonnais rencontreront le Torino, le 31 juillet au Stade Pierre-Rajon.

Le second stage se déroulera du 5 au 8 août, dans un lieu plus proche que l’Autriche, à savoir Divonne-les-Bains. Un entraînement ouvert au public sera d'ailleurs au menu. À leur retour, les Lyonnais se déplaceront en Angleterre pour affronter Arsenal, dans le cadre de l’Emirates Cup, le 11 août. Ce sera la dernière sortie avant la reprise de la Ligue 1 et le voyage à Rennes le week-end du 17 août.

Le calendrier de la préparation (encore incomplet)

Samedi 13 juillet : OL - Chassieu-Décines (N3)

Stage en Autriche du 15 au 25 juillet

Vendredi 19 juillet : WSG Tirol (AUT) - OL (Gernot Langes Stadion)

Mercredi 31 juillet : OL - Torino (ITA) (Stade Pierre-Rajon)

Stage à Divonne-les-Bains du 5 au 8 août

Dimanche 11 août : Arsenal (ANG) - OL (Emirates Stadium)