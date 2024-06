Ligue 1 : l’OL a terminé 4e du championnat des tribunes

Les supporters de l’OL face à Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ce mardi, la Ligue professionnelle de football a dévoilé le classement final du championnat des tribunes. L’Olympique lyonnais a terminé à la quatrième place, au pied du podium.

La LFP a publié ce 25 juin le classement du championnat des tribunes pour la saison 2023-2024. C’est le Paris Saint-Germain qui a été sacré cette année. À la place du dauphin, on retrouve le RC Lens, et enfin Marseille complète le podium. L’Olympique lyonnais arrive lui quatrième. Une place honorable, surtout quand on sait que le club a passé de nombreuses journées en étant dernier de Ligue 1. En effet, à domicile comme à l’extérieur, les supporters de l’OL n’ont jamais lâché.

Les animations lyonnaises récompensées

D’ailleurs, selon les points attribués par la Ligue, les Rhodaniens font partie des fans les plus fidèles à l’extérieur (5e). Cependant, la catégorie dans laquelle le club de John Textor excelle chaque année, c’est celle qui note les animations proposées par le club et les supporters. Dans ce domaine, les fidèles du stade de Décines sont 3es de Ligue 1. Cela s'explique notamment par les nombreuses activités possibles au Parc OL, mais aussi par les tifos des groupes de supporters. L’équipe lyonnaise est également la 3e formation la plus récompensée par les points "bonus affluence".

Une victoire à l’actif de l’OL

Le championnat des tribunes a été créé lors de la saison 2006-2007. L’OL n’a remporté ce titre qu’à une seule reprise. C’était évidemment lors de l’exercice 2015-2016, une année marquée par l’inauguration de l'enceinte décinoise. À noter qu’en janvier 2024, les passionnés de l’OL étaient classés à la 7e place du championnat des tribunes. La fin de parcours exceptionnelle des coéquipiers d’Alexandre Lacazette a forcément eu un impact positif sur la remontée des suiveurs inconditionnels du groupe de Pierre Sage.