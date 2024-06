OL féminin : la FFF modifie la numérotation des maillots

Jeudi dernier, le comex de la FFF s’est réuni. La Fédération a indiqué que la numérotation des maillots des joueuses va être élargie en première et en deuxième division.

Jeudi 20 juin 2024, le comité exécutif de la Fédération française de football s’est rassemblé. Avec Philippe Diallo à la présidence, les membres du comex ont pris plusieurs décisions. Jean-Michel Aulas et Vincent Labrune, entre autres, étaient d’ailleurs présents. Les membres de la FFF ont décidé d’élargir la numérotation des maillots pour les joueuses de la première et de la deuxième de la Ligue professionnelle nouvellement créée.

Concrètement, les footballeuses vont désormais être autorisées à porter "des nombres entiers allant de 1 à 99, le numéro 1 étant exclusivement et obligatoirement réservé à une gardienne". Selon le procès-verbal du comité, cette règle entrera en vigueur dès la saison 2024-2025. L’exercice dernier, la numérotation des féminines en D1 était davantage réglementée.

Une mesure pas vraiment inédite

En Ligue 1 et en Ligue 2, il était déjà possible de floquer un nombre inférieur à 100. Par exemple, à l’OL, Ainsley Maitland-Niles dispose du 98, tandis que Mohamed El Arouch porte 84. De plus, cette règle existait déjà en Ligue des champions féminine. Ainsi, les joueuses de la section féminine de l’Olympique lyonnais pourront changer de numéro. Même si c'est anecdotique, la première recrue du club rhodanien, à savoir Sofie Svava, pourra donc bénéficier d’un large choix de numéros.