Défenseur de la réserve de l'OL, Téo Barisic a paraphé son premier bail avec son club formateur. Il a prolongé jusqu'en juin 2025.

En attendant de communiquer le nom de sa première recrue estivale, l'OL officialise quelques prolongations chez ses jeunes joueurs. Après Enzo Molebe et Mahamadou Diawara, le club rhodanien a informé ce mardi de la signature du premier contrat professionnel de Téo Barisic. Footballeur de la génération 2004, le défenseur est désormais lié à l'Olympique lyonnais jusqu'en 2025.

19 matchs en N3 l'an passé

Deux années supplémentaires en option viennent compléter le tout. International croate U18 et arrière latéral, le garçon de 19 ans est un élément important de la réserve. Il a ainsi disputé 19 rencontres en National 3 lors de la saison venant de s'écouler. Ajoutons qu'il a également participé au sacre des Gones en Coupe Gambardella en 2022, aux côtés de Mohamed El Arouch, Islamdine Halifa, Chaïm El Djebali et Yannis Lagha, quatre autres footballeurs lyonnais de 2004 étant déjà passés professionnels. N'oublions pas non plus Moussa Kanté et Ibrahima Fall arrivés plus tard du Dakar Sacré-Cœur.

Barisic se dit "fier d'avoir pu décrocher ce contrat professionnel". Malgré les "péripéties traversées", il "espère maintenant être régulier, performant et prendre un maximum de plaisir sur le terrain."