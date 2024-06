Mercato : Svava et son "bon choix" de signer à l’OL

Officialisée ce lundi, Sofie Svava est la première recrue de la section féminine de l’Olympique lyonnais lors de ce mercato estival. L’occasion pour la Danoise de revenir sur les détails de sa signature à l'OL.

Annoncée chez les championnes de France depuis plusieurs jours, Sofie Svava a rejoint officiellement les Rhodaniennes ce lundi 24 juin. D'ailleurs, la nouvelle joueuse de l'équipe de Michèle Kang a livré sa première interview en tant que Fenotte à la chaîne de l'Olympique lyonnais dans la foulée. L’ancienne footballeuse du Real Madrid affirme avoir eu "de nombreux échanges avec le club" mais a rapidement su "que c’était le bon choix". En effet, après "beaucoup de discussions", la femme de 23 ans et les dirigeants rhodaniens sont "tombés d’accord" sur un contrat de 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2027.

"La mentalité du club est formidable"

Sofie Svava avait déjà "entendu parler des personnes" à l’OL, "et de leur volonté constante de gagner". Une donnée importante pour la latérale gauche, qui est "très heureuse" d’avoir signé dans "une formation historique qui a remporté énormément de trophées". La défenseure a même loué ses futures coéquipières et "leur mentalité de gagnantes". Enfin, lorsqu’on lui demande de se décrire, la native de Gentofte (Danemark) indique avoir "une mentalité très forte" et vouloir "toujours gagner". Ainsi, la footballeuse cherchera à impressionner son entraîneur, Joe Montemurro, dès la reprise le 8 juillet afin de commencer au mieux sa nouvelle aventure en France.