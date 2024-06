Orel Mangala lors de Belgique – Roumanie à l’Euro 2024 (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Grâce à une victoire 2-0 contre la Roumanie, la Belgique s’est relancée dans le groupe E de l'Euro 2024. Remplaçant au coup d’envoi, Orel Mangala est entré en jeu à la 72e minute.

Tous les compteurs ne sont pas remis à zéro, mais presque dans le groupe E. À l’issue de la seconde journée des poules, toutes les équipes du groupe sont à égalité avec trois points chacune. En prenant le dessus sur la Slovaquie et la Roumanie, l’Ukraine et surtout la Belgique se sont relancés après une entame d’Euro 2024 ratée. Il faudra donc attendre le dernier rendez-vous pour connaitre qui rejoindra les huitièmes dans cette poule E, mais les Diables Rouges se sont déjà enlevés une belle épine du pied samedi soir. Opposés à la Roumanie, les Belges ont réussi à faire oublier la désillusion du premier match rapidement. Un but de Youri Tielemans dès la 2e minute a permis aux joueurs du plat pays de respirer un peu mieux.

Une qualification à aller chercher contre l'Ukraine

Sur le banc au moment de cette ouverture du score, Orel Mangala a dû prendre son mal en patience. Ayant fait les frais de sa prestation ratée contre la Slovaquie, le milieu de l’OL a dû attendre la 72e minute pour faire son entrée en jeu. La Belgique menait encore 1-0 et sous la menace de la Roumanie. Mais en bon capitaine, Kevin De Bruyne est venu délivrer les milliers de supporters belges présents à Cologne samedi à dix minutes du terme. La qualification se jouera mercredi avec un dernier match contre l’Ukraine.