OL : Benrahma devra confirmer la saison prochaine

Dimanche, Saïd Benrahma a vu son option d’achat être levée par l’OL. Dès la reprise, l’ailier gauche n’aura d’autre choix que de monter en puissance.

Via un communiqué, l’OL a annoncé avoir acheté définitivement Saïd Benrahma. La transaction s’élève à près de 14,4 millions d’euros. Pour rappel, le prêt de l’ancien joueur de West Ham avait déjà coûté environ 6 millions d’euros aux dirigeants lyonnais en janvier dernier. Ainsi, John Textor a tout de même misé une somme assez conséquente sur l’international algérien. Ses six premiers mois ont été assez convaincants, mais l’attaquant est sans doute capable de mieux. En 12 rencontres de Ligue 1, l’homme de 28 ans a inscrit trois buts et a délivré trois passes décisives. Un total convenable, mais que le Fennec pourra certainement améliorer la saison prochaine.

Un poste à concurrence

Dans l’effectif de Pierre Sage, Saïd Benrahma n’est pas le seul ailier. Souvent associé à Ernest Nuamah sur les côtés, l’ancien Hammer a vu Malick Fofana effectuer plusieurs rentrées décisives. Le jeune Belge aura d’ailleurs sûrement une carte à jouer l’exercice prochain. De plus, même si la piste n’a pas abouti, les dirigeants lyonnais ont formulé une offre à Newcastle pour Yankuba Minteh. D'ici à la fin du mercato estival, un attaquant pourrait alors débarquer à Lyon pour occuper les couloirs. Ainsi, le natif d’Aïn Témouchent (Algérie) devra entamer la reprise de la meilleure des manières. Cela lui permettrait sans doute de conserver sa place de titulaire aux yeux de son entraîneur.

Avec le départ à venir de Rayan Cherki et même si Pierre Sage a pour ambition d'évoluer en 4-3-3, Benrahma pourrait aussi occuper un rôle plus axial en cours de match. Cela pourrait notamment permettre de patienter avant l'arrivée de Thiago Almada et donc éviter de recruter un joueur supplémentaire. À noter que l’offensif est allé en vacances un peu plus tard que les non-internationaux, puisqu’il a disputé les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde avec la sélection algérienne.