Malick Fofana a disputé 52 matchs lors de l’exercice 2023/2024. C’est huit de plus que tout autre footballeur sous contrat avec l’Olympique lyonnais. Le Belge a surtout porté le maillot de La Gantoise toute la première partie de la saison.

Arrivé à l’OL le 10 janvier 2024, Malick Fofana a réalisé de belles performances avec son nouveau club lors des six derniers mois. L’international espoirs belge a été recruté pour 17 millions d’euros, hors bonus, en provenance de La Gantoise. Chez Les Buffalos, l’homme de 19 ans était souvent titulaire. En effet, avant de signer à l’Olympique lyonnais, l’ailier avait déjà disputé 31 rencontres avec la formation de Belgique. Un chiffre impressionnant en seulement quelques mois de compétition. Selon le compte X (ex-Twitter) @OL_Data, le natif d’Alost est le joueur lyonnais ayant participé au plus grand nombre de matchs lors de l’exercice 2023/2024. Le numéro 11 de Pierre Sage devance Orel Mangala, Saïd Benrahma et Ernest Nuamah qui comptent tous les trois 44 parties.

Un avenir prometteur

Malick Fofana a déjà inscrit quatre buts et a délivré une passe décisive depuis son transfert. Des chiffres intéressants quand on sait qu’il est fréquemment décisif en sortie de banc. Le joueur de la génération 2005 devra tout de même faire face à la concurrence, la saison prochaine. Cependant, l’homme aux 52 matchs cette saison représente l’avenir de la formation de John Textor. À noter que le contrat de l’attaquant se termine en été 2028, l’occasion pour l’OL de garder son prospect un moment.