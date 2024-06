OL : Malick Fofana, un élément prometteur pour l'avenir

Malick Fofana célébrant son but lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Acheté par l'OL en janvier 2024 pour 17 millions d'euros hors bonus, Malick Fofana a montré de belles choses après son arrivée.

C'est l'une des bonnes pioches du mercato hivernal de l'Olympique lyonnais. Malick Fofana, l'ailier de 19 ans en provenance de La Gantoise. Percutant et rapide, il sait utiliser ses qualités techniques pour créer la différence. Et pourtant, l'arrivée de Fofana au club n'était pas garanti. "En réalité, je n’avais pas l’intention de partir, mais quand j’ai entendu l’intérêt pour moi, je me suis dit qu’il était temps de franchir une nouvelle étape. Quand on a une telle opportunité, c’est difficile de refuser, alors j’ai saisi ma chance", a confié le jeune joueur au média Eleven Belgium.

Un apport intéressant

En 21 matchs joués (toutes compétitions confondues) lors de cette saison 2023-2024, le Belge a été titulaire 6 fois, et a inscrit 4 buts. Ses réalisations ont toujours été cruciales : à chaque fois qu'il a marqué, l'OL a gagné. Le 28 avril, c'est lui qui inscrit le but de la victoire contre Monaco (3-2) à la 84ᵉ minute. Pierre Sage se montre alors admiratif de son joueur après ce match. "Fofana est un jeune joueur très humble, très discret, très peu loquace. C’est toujours difficile de lui tirer les vers du nez. Tant qu’il apporte des réponses pratiques sur le terrain, ça nous va", a expliqué l'entraîneur de l'OL au micro de Prime Video.

Et l'ancien de La Gantoise poursuit sur sa lancée avec un autre but contre le LOSC, le 6 mai. Le timing de ces buts est extrêmement précieux puisqu'ils interviennent en fin de saison, au moment où l'OL se bat pour espérer une qualification européenne.

Quel avenir à l'OL ?

Pour Malick Fofana, l'avenir est radieux. L'ailier fait d'ailleurs partie des 100 joueurs nominés dans la liste du Golden Boy 2024. Il a montré toutes les qualités attendues pour un jeune ailier, et il sera titulaire plus souvent lors de la saison à venir. Sous contrat jusqu'en 2028, l'espoir pourra démontrer tout son potentiel, notamment en Ligue Europa. L'OL peut être satisfait de son recrutement, car Fofana correspond exactement au type de joueur qui aura une belle progression.