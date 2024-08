OL, Sage, Mercato : votre avis nous intéresse

Ce lundi à partir de 19h, la défaite de l’OL contre Monaco sera décryptée dans "Tant qu’il y aura des Gones". Entre les attitudes de certains joueurs, la pression sur Pierre Sage, les sujets seront nombreux et votre avis nous intéresse.

Deux émissions, deux défaites à décortiquer. La saison 2024-2025 ne débute pas sous les meilleurs auspices pour votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" et cela donne comme un air de déjà-vu avec ce qu’il s’est passé la saison passée. Forcément, il y a de quoi débattre, mais ce n’est pas forcément pour ce genre de situation que l’on aimerait discuter pendant une heure de l’actualité de l’OL. Malheureusement, c’est bien la réalité du moment entre Rhône et Saône. La défaite lyonnaise contre Monaco (0-2) samedi a mis encore un peu plus en lumière les manques du groupe de l’OL. Que ce soit offensivement, défensivement ou au milieu, presque rien n’est allé dans les rangs lyonnais. Quels sont vos tops et vos flops de cette rencontre ? Qu’est-ce qui vous a chagriné le plus ?

Si les joueurs sont dans le viseur, Pierre Sage est, lui aussi, dans l’œil du cyclone suite à des choix douteux, que ce soit dans la composition de départ ou en cours de match. Certains remettent déjà en cause sa légitimité, mais peut-il se voir montrer la sortie dès maintenant après deux journées alors qu’il a été considéré comme "l’homme d’un projet" durant l’été par sa direction ? Strasbourg est-il déjà le match de la dernière chance ?

Vous pouvez répondre à toutes ces questions dans l’espace dédié aux commentaires en bas de la page.

Pour rappel, l'émission "Tant qu'il y aura des Gones" sera diffusée en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.